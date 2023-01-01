Лучанки зі «Швейної роти» виготовляють спеціальний одяг для поранених воїнів. ФОТО, ВІДЕО

Професійні швачки з Луцька Юлія Грищенко-Ярмолюк та Ольга Юнчик долучилися до всеукраїнської волонтерської ініціативи "Швейна рота" з пошиття адаптивного одягу для поранених військових, які проходяться лікування та реабілітацію.Речі — штани, кофти, футболки, спідню білизну — переробляють із готових або кроять і шиють з різної тканини. Цією справою жінки займаються вдома у вільний від роботи час, - повідомляє Суспільне."Зараз я пришиваю планку з липучками на футболку, щоб було потім зручно військовому вдягатися. Нам надсилають готові футболки і ми їх вже переробляємо. Штани накприклажд з внутрішньою фіксацією для апарата Ілізарова, щоб було зручно вдягати", — каже Юлія Грищенко-Ярмолюк.Зі слів волонтерки "Швейної роти", вже пошили більш як тисячу штанів, а скільки спідньої білизни, шкарпеток, шортів та светрів навіть не злічать."При пораненнях різних дуже важко одягнути на себе, тим більше, що там стоять металеві шпиці, які не дозволяють звичайний одяг вдягнути. Такий одяг не продається по магазинах", — сказала швачка Юлія.Юлія Грищенко-Ярмолюк додала, що пошиття одягу для військових займається майже рік, а волонтерити вирішила, щоб відволіктися від хвилювання за чоловіка, який воює на фронті."Мобілізований з перших днів. Я розуміла, що це треба для військових. В мене були ще такі депресивні стани, що хотілося себе "витягати". Я розуміла, що не можу сидіти, склавши руки, і хлопцям ще важче", — говорить швачка.Матеріал для одягу, кажуть майстрині, купують за донати, які збирають у соцмережах. Інколи матеріали дають виробники. розповіла лучанка Ольга Юнчик.Зі слів лучанки, використовують натуральну тканину, яка приємна до тіла. Кожну пошиту чи перешиту річ перуть, прасують та пакують для відправлення захисникам."Після кожного пошиття речі будь-якої, перемо і все ми прасуємо, щоб воно було чистеньке, вигладжене і стерильне, тому що в деяких бійців можуть бути свіжі рани", — говорить швачка Ольга.Обидві лучанки приєдналися до об'єднання "Швейна рота", котре започаткували волонтерки в Дніпрі, пів року тому. Нині потреби поранених бійців із госпіталів намагаються закрити пів тисячі швачок із різних регіонів України та п'ять підрозділів за кордоном. Роботу координують через соцмережі, говорить Ольга Юнчик."Ми з Юлею майже цілу осінь ходили в одну із лікарень наших луцьких і заносили хлопцям речі. Були всі в захваті, тому що вони могли вийти надвір. Один боєць з Дніпра, то ми його повністю вділи і спортивний одяг купили, костюм купили і пошили йому адаптивний, то він аж розцілував нас, такий радий був", — додала швачка.Волонтерки Юлія та Ольга також проводять у Луцьку майстеркласи для школярів, зокрема нещодавно показували школярам на практиці як виготовити подушку-кістку, яка додає зручності пораненому бійцеві під час отримання внутрішньовенних ін'єкцій.