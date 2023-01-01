Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником

Пісенна терапія прикордонника з Волині з позивним «Музикант» допомагає захисникам України на фронті.Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України."Його пісня заглушає звуки вибухів на фронті та розраджує побратимів. Після вдалих штурмів вона весела. І сумна, коли з бойового завдання повертаються не всі", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.До повномасштабного вторгнення любешівець Олександр із позивним «Музикант» керував колективом народної музики та виступав на весіллях. Чоловік опанував фортепіано, гітару, віртуозно грає на баяні. Зараз його будні – це затяжні бої на позиціях під постійні обстріли. Тримати на висоті моральний дух побратимів «Музикант» вважає своїм обов’язком.«Українська пісня дарує відчуття дому, від неї віє затишком та надією», – вважає Олександр.Він згадує, як у серпні 2022 року, похрестивши новонароджену донечку, пішов до ТЦК і потрапив до Маріупольського прикордонного загону. За його плечима – бої за Бахмут, а в планах на майбутнє – мирне життя, сповнене музики та сміху його дітей.Ну а поки «Музикант» не втрачає оптимізму і заряджає ним бойових друзів.