Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником
Сьогодні, 08:25
Пісенна терапія прикордонника з Волині з позивним «Музикант» допомагає захисникам України на фронті.
Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
"Його пісня заглушає звуки вибухів на фронті та розраджує побратимів. Після вдалих штурмів вона весела. І сумна, коли з бойового завдання повертаються не всі", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.
До повномасштабного вторгнення любешівець Олександр із позивним «Музикант» керував колективом народної музики та виступав на весіллях. Чоловік опанував фортепіано, гітару, віртуозно грає на баяні. Зараз його будні – це затяжні бої на позиціях під постійні обстріли. Тримати на висоті моральний дух побратимів «Музикант» вважає своїм обов’язком.
«Українська пісня дарує відчуття дому, від неї віє затишком та надією», – вважає Олександр.
Він згадує, як у серпні 2022 року, похрестивши новонароджену донечку, пішов до ТЦК і потрапив до Маріупольського прикордонного загону. За його плечима – бої за Бахмут, а в планах на майбутнє – мирне життя, сповнене музики та сміху його дітей.
Ну а поки «Музикант» не втрачає оптимізму і заряджає ним бойових друзів.
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Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
"Його пісня заглушає звуки вибухів на фронті та розраджує побратимів. Після вдалих штурмів вона весела. І сумна, коли з бойового завдання повертаються не всі", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.
До повномасштабного вторгнення любешівець Олександр із позивним «Музикант» керував колективом народної музики та виступав на весіллях. Чоловік опанував фортепіано, гітару, віртуозно грає на баяні. Зараз його будні – це затяжні бої на позиціях під постійні обстріли. Тримати на висоті моральний дух побратимів «Музикант» вважає своїм обов’язком.
«Українська пісня дарує відчуття дому, від неї віє затишком та надією», – вважає Олександр.
Він згадує, як у серпні 2022 року, похрестивши новонароджену донечку, пішов до ТЦК і потрапив до Маріупольського прикордонного загону. За його плечима – бої за Бахмут, а в планах на майбутнє – мирне життя, сповнене музики та сміху його дітей.
Ну а поки «Музикант» не втрачає оптимізму і заряджає ним бойових друзів.
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