Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником

Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником
Пісенна терапія прикордонника з Волині з позивним «Музикант» допомагає захисникам України на фронті.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

"Його пісня заглушає звуки вибухів на фронті та розраджує побратимів. Після вдалих штурмів вона весела. І сумна, коли з бойового завдання повертаються не всі", - йдеться у дописі на сторінці прикордонників.
Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником

До повномасштабного вторгнення любешівець Олександр із позивним «Музикант» керував колективом народної музики та виступав на весіллях. Чоловік опанував фортепіано, гітару, віртуозно грає на баяні. Зараз його будні – це затяжні бої на позиціях під постійні обстріли. Тримати на висоті моральний дух побратимів «Музикант» вважає своїм обов’язком.
Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником

«Українська пісня дарує відчуття дому, від неї віє затишком та надією», – вважає Олександр.
Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником

Він згадує, як у серпні 2022 року, похрестивши новонароджену донечку, пішов до ТЦК і потрапив до Маріупольського прикордонного загону. За його плечима – бої за Бахмут, а в планах на майбутнє – мирне життя, сповнене музики та сміху його дітей.
Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником

Ну а поки «Музикант» не втрачає оптимізму і заряджає ним бойових друзів.

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Теги: війна, волиняни, Любешів, Волинь, ДПСУ
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