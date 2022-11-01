У роботі Kyivstar стався збій: можуть бути відсутні мобільний зв'язок та інтернет





Про це повідомила пресслужба Kyivstar, пише



«Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — йдеться в повідомленні.



Що робити, якщо відсутній мобільний звʼязок?



Основною альтернативою мобільному зв’язку є стаціонарні телефони. Якщо вони недоступні, то можна підтримувати зв'язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Месенджери будуть працювати за наявності доступу до інтернету, зокрема за умови підключення до Wi-Fi.



За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до інтернету в ДСНС рекомендують із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Наприклад, будівлі органів місцевої влади, відділ поліції тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі Kyivstar стався технічний збій. Через це можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентів.Про це повідомила пресслужба Kyivstar, пише Громадське «Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння», — йдеться в повідомленні.Основною альтернативою мобільному зв’язку є стаціонарні телефони. Якщо вони недоступні, то можна підтримувати зв'язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо. Месенджери будуть працювати за наявності доступу до інтернету, зокрема за умови підключення до Wi-Fi.За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до інтернету в ДСНС рекомендують із дотриманням заходів власної безпеки здійснити переміщення до найближчого об’єкту, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Наприклад, будівлі органів місцевої влади, відділ поліції тощо.

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