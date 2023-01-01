Вночі росія запустила по Україні 15 «шахедів»
Сьогодні, 09:15
У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", - йдеться в повідомленні.
Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
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