Вночі росія запустила по Україні 15 «шахедів»

Вночі росія запустила по Україні 15 «шахедів»
У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу «Shahed» із окупованого Криму, цього разу з району Балаклави.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131», дев’ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

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Теги: Росія, Україна, війна
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