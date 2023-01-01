Росія втратила за добу ще 800 окупантів





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Втрати ворога:



■ особового складу – близько 340650 (+800) осіб,



■ танків – 5664 (+9),



■ бойових броньованих машин – 10579 (+19),



■ артилерійських систем – 8073 (+3),



■ РСЗВ – 919 (+0),



■ засоби ППО – 605 (+0),



■ літаків – 324 (+0),



■ гелікоптерів – 324 (+0),



■ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),



■ крилаті ракети – 1596 (+10),



■ кораблі/катери – 22 (+0),



■ підводні човни – 1 (+0),



■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14),



■ спеціальна техніка – 1170 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу захисники ліквідували ще 800 окупантів.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.■ особового складу – близько 340650 (+800) осіб,■ танків – 5664 (+9),■ бойових броньованих машин – 10579 (+19),■ артилерійських систем – 8073 (+3),■ РСЗВ – 919 (+0),■ засоби ППО – 605 (+0),■ літаків – 324 (+0),■ гелікоптерів – 324 (+0),■ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),■ крилаті ракети – 1596 (+10),■ кораблі/катери – 22 (+0),■ підводні човни – 1 (+0),■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14),■ спеціальна техніка – 1170 (+2).

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