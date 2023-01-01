Росія втратила за добу ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:38
За добу захисники ліквідували ще 800 окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Втрати ворога:
■ особового складу – близько 340650 (+800) осіб,
■ танків – 5664 (+9),
■ бойових броньованих машин – 10579 (+19),
■ артилерійських систем – 8073 (+3),
■ РСЗВ – 919 (+0),
■ засоби ППО – 605 (+0),
■ літаків – 324 (+0),
■ гелікоптерів – 324 (+0),
■ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
■ крилаті ракети – 1596 (+10),
■ кораблі/катери – 22 (+0),
■ підводні човни – 1 (+0),
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14),
■ спеціальна техніка – 1170 (+2).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Втрати ворога:
■ особового складу – близько 340650 (+800) осіб,
■ танків – 5664 (+9),
■ бойових броньованих машин – 10579 (+19),
■ артилерійських систем – 8073 (+3),
■ РСЗВ – 919 (+0),
■ засоби ППО – 605 (+0),
■ літаків – 324 (+0),
■ гелікоптерів – 324 (+0),
■ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),
■ крилаті ракети – 1596 (+10),
■ кораблі/катери – 22 (+0),
■ підводні човни – 1 (+0),
■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14),
■ спеціальна техніка – 1170 (+2).
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