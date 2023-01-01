Росія втратила за добу ще 800 окупантів

Росія втратила за добу ще 800 окупантів
За добу захисники ліквідували ще 800 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Втрати ворога:

■ особового складу – близько 340650 (+800) осіб,

■ танків – 5664 (+9),

■ бойових броньованих машин – 10579 (+19),

■ артилерійських систем – 8073 (+3),

■ РСЗВ – 919 (+0),

■ засоби ППО – 605 (+0),

■ літаків – 324 (+0),

■ гелікоптерів – 324 (+0),

■ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9),

■ крилаті ракети – 1596 (+10),

■ кораблі/катери – 22 (+0),

■ підводні човни – 1 (+0),

■ автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14),

■ спеціальна техніка – 1170 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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