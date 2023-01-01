У Ковелі через суд вимагають привести укриття в стан готовності

За втручання прокуратури укриття у Ковелі зобов'язали привести в стан готовності.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Волинський окружний адміністративний суд задоволив позов Ковельської окружної прокуратури про зобов'язання Ковельської міської ради та Ремонтно житлового-комунального підприємства №1 привести у стан готовності захисну споруду – укриття на вулиці Сагайдачного у Ковелі.Прокурори звертались до суду, адже через тривале невжиття балансоутримувачем та міською радою заходів приміщення місткістю 50 осіб є не готовим до експлуатації.В укритті встановлено відсутність дверей, ставень, систем вентиляції, каналізації, електропостачання, опалення, гідроізоляції, запасних виходів-входів тощо.Документації на захисну споруду теж нема.Відтак прокурори в суді домоглися визнання протиправною бездіяльності міської ради та РЖКП-1 та їх зобов'язання привести укриття у стан готовності.