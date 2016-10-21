У Луцьку відбувся молодіжний форум «Комунікація молоді. Виклики та можливості»





Про це повідомили організатори заходу.



Його метою було розвинути навички комунікації та знання про сучасні виклики та можливості для молоді у Волинській області. Учасниками форуму стали більш як 140 активних людей в з нашої області. Були представники й представниці з Ковельської, Рожищенської, Луцької, Смідинської, Ківерцівської, Торчинської, Любешівської, Горохівської, Камінь-Каширської, Шацької, Городищенської, Нововолинської, Боратинської, Володимир-Волинської,

Павлівської та Іваничівської, Підгайцівської громад.



На форум приїхали учасники навіть з Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Київської, Львівської, Вінницької областей.



Програма форуму складалася із 3-ьох блоків: презентації діяльності всеукраїнських громадських організацій, панельна дискусія і ярмарок можливостей, де учасникам можна було поспілкуватися із представниками всеукраїнських та обласних організацій й ініціатив.



Всього до участі у форумі долучились 12 потужних всеукраїнських та обласних організацій, проєктів й ініціатив: Фундація Регіональних Ініціатив, ГО «Рух Олександра Педана «JuniorS», U-Report, ГО «Місто. Перезавантаження», YouthUp, ГО "Дозрілі", Українська, асоціація студентів, Будуємо Україну Разом, UPSHIFT, Гра «На емоціях», Українська академія лідерства, Українська волонтерська служба.



В панельній дискусії обговорили виклики й можливості для молоді нашої області за участі експертів від влади, громадського сектору і бізнесу.



Спікерами стали: Яна Романюк — в.о. директора Волинського обласного молодіжного центру, Богдан Лебедь — голова молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації, Людмила Зубарєва — голова ГО “Велика Ідея” (Ковель), Андрій Хоменко — власник мережі кав'ярень "KavaAvenu" (Луцьк). Модератор — Павло Медина, Керівник ГО «МЦ «Нові крила»(Нововолинськ).



«Молодіжний форум Волині - це платформа взаємодії з молодими людьми Волині. Це місце де ми можемо чути наших молодих людей, це місце де ми можемо з ними говорити, пропонуючи долучитися до можливостей на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівнях. Дуже радісно бачити їх радість та захоплення від того, що відбувається на Молодіжному форумі Волині» - в.о. директора Волинського обласного молодіжного центру Яна Романюк.



“Це важлива ініціатива для об'єднання та розвитку молоді в Україні, зокрема на Волині. Вона допомагає запобігти виїзду молоді за кордон, надаючи можливість реалізувати свій потенціал вдома. Форум також сприяє активному волонтерству молоді, розширюючи їх розуміння про соціальну важливість добровольчої діяльності. Цей форум — не просто подія, а інструмент для перетворення мислення молоді та переконання їх у можливість розвитку та внесення вагомого вкладу в Україну” — зазначив Богдан Лебедь, голова молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації.



Учасникам сподобався форум - про це свідчать їх відгуки організаторам. Зокрема, найбільш цінним для них було знайомство із різними організаціями й ініціативами, а також те, що до них можна долучатися будь-кому. Багато хто відмітив, що хоче долучатися до активного громадського життя і шукає для цього можливості. Особливо це стосується молоді старшої вікової категорії (25+), з якою менше працюють молодіжні центри і на яку значно менше звертають увагу в реалізації місцевих молодіжних програм. Про це, зокрема, говорили і під час панельної дискусії, беручи до уваги Дослідження USAID Говерла



Організатори форуму: Волинський обласний молодіжний центр і Молодіжна рада при Волинській обласній державній адміністрації.



Партнери: ГО "Велика Ідея" і Молодіжний центр "Нові крила"



Подія відбулася за підтримки UNICEF Ukraine, Волинської обласної ради, Департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОДА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 9 грудня у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків відбувся молодіжний форум Волині “Комунікація молоді. Виклики та можливості”.Про це повідомили організатори заходу.Його метою було розвинути навички комунікації та знання про сучасні виклики та можливості для молоді у Волинській області. Учасниками форуму стали більш як 140 активних людей в з нашої області. Були представники й представниці з Ковельської, Рожищенської, Луцької, Смідинської, Ківерцівської, Торчинської, Любешівської, Горохівської, Камінь-Каширської, Шацької, Городищенської, Нововолинської, Боратинської, Володимир-Волинської,Павлівської та Іваничівської, Підгайцівської громад.На форум приїхали учасники навіть з Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Київської, Львівської, Вінницької областей.Програма форуму складалася із 3-ьох блоків: презентації діяльності всеукраїнських громадських організацій, панельна дискусія і ярмарок можливостей, де учасникам можна було поспілкуватися із представниками всеукраїнських та обласних організацій й ініціатив.Всього до участі у форумі долучились 12 потужних всеукраїнських та обласних організацій, проєктів й ініціатив: Фундація Регіональних Ініціатив, ГО «Рух Олександра Педана «JuniorS», U-Report, ГО «Місто. Перезавантаження», YouthUp, ГО "Дозрілі", Українська, асоціація студентів, Будуємо Україну Разом, UPSHIFT, Гра «На емоціях», Українська академія лідерства, Українська волонтерська служба.В панельній дискусії обговорили виклики й можливості для молоді нашої області за участі експертів від влади, громадського сектору і бізнесу.Спікерами стали:— в.о. директора Волинського обласного молодіжного центру,— голова молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації,— голова ГО “Велика Ідея” (Ковель),— власник мережі кав'ярень "KavaAvenu" (Луцьк). Модератор —, Керівник ГО «МЦ «Нові крила»(Нововолинськ).«Молодіжний форум Волині - це платформа взаємодії з молодими людьми Волині. Це місце де ми можемо чути наших молодих людей, це місце де ми можемо з ними говорити, пропонуючи долучитися до можливостей на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівнях. Дуже радісно бачити їх радість та захоплення від того, що відбувається на Молодіжному форумі Волині» - в.о. директора Волинського обласного молодіжного центру Яна Романюк.“Це важлива ініціатива для об'єднання та розвитку молоді в Україні, зокрема на Волині. Вона допомагає запобігти виїзду молоді за кордон, надаючи можливість реалізувати свій потенціал вдома. Форум також сприяє активному волонтерству молоді, розширюючи їх розуміння про соціальну важливість добровольчої діяльності. Цей форум — не просто подія, а інструмент для перетворення мислення молоді та переконання їх у можливість розвитку та внесення вагомого вкладу в Україну” — зазначив Богдан Лебедь, голова молодіжної ради при Волинській обласній державній адміністрації.Учасникам сподобався форум - про це свідчать їх відгуки організаторам. Зокрема, найбільш цінним для них було знайомство із різними організаціями й ініціативами, а також те, що до них можна долучатися будь-кому. Багато хто відмітив, що хоче долучатися до активного громадського життя і шукає для цього можливості. Особливо це стосується молоді старшої вікової категорії (25+), з якою менше працюють молодіжні центри і на яку значно менше звертають увагу в реалізації місцевих молодіжних програм. Про це, зокрема, говорили і під час панельної дискусії, беручи до уваги Дослідження USAID Говерла “СТАН МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ” Організатори форуму: Волинський обласний молодіжний центр і Молодіжна рада при Волинській обласній державній адміністрації.Партнери: ГО "Велика Ідея" і Молодіжний центр "Нові крила"Подія відбулася за підтримки UNICEF Ukraine, Волинської обласної ради, Департаменту культури, молоді та спорту Волинської ОДА.

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