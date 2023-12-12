Блокування кордону: в чергах – понад 5 тисяч вантажівок

Блокування кордону: в чергах – понад 5 тисяч вантажівок
Станом на ранок 12 грудня триває блокування руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та в одному – на в’їзд до Словаччини, загалом у чергах на кордоні – понад 5 тисяч вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"На кордоні з Польщею продовжується блокування трьох напрямків "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець-Корчова" і "Шегині – Медика". На цих напрямках в черзі в бік України – 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині". Залишається приблизно та кількість вантажівок, які і до цього перетинали ці ПП, інтенсивності не відмічаємо.

Щодо пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де вчора після 14 години був розблокований рух. Станом на ранок за інформацією від польських прикордонників, в черзі перебуває приблизно 700 вантажівок. Станом на вчора на ранок це була 1000. Тобто є збільшення кількості вантажівок, які перетнули кордоном за минулу добу. Всього кордон на цьому напрямку перетнуло 420 вантажівок, 300 з яких – в бік України.

Показників, які були до 6 листопада ще немає, але ми сподіваємося їх досягти в найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Стосовно фури, яка напередодні ввечері заблокувала рух вантажівок в бік України з польського боку, Демченко зазначив, що українські охоронці кордону не мають інформації щодо того, чи залишається ця перешкода, але підтверджують, що рух вантажівок на цьому напрямку здійснюється в обидва боки.

Щодо пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецке" на кордоні зі Словаччиною – блокування руху продовжується.

Офіцер нагадав, що учасники цієї блокади обмежують рух вантажівок, які їдуть з України. Але не обмежують рух транспортних засобів до України.

В бік України, за інформацією від словацьких прикордонників перебуває майже 600 вантажівок.

Загалом у ЄЧерзі зареєстровано більше 1200 вантажівок на виїзд хотіли би перетнути кордон зі Словаччиною.

Інтенсивність руху в пункті пропуску "Чоп-Захонь" з Угорщиною залишається. Станом на ранок 500 вантажівок у черзі очікують перетину кордону, зазначив речник ДПСУ.

Також, за словами Демченка, відмічається збільшення вантажопотоку і на кордоні з Румунією, де раніше черг не спостерігалося. Так у пункті пропуску "Порубне-Сірет" станом на ранок в’їзду в Україну очікують 800 вантажівок.

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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