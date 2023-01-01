Голова райсуду на Вінниччині отримав 7 років тюрми з конфіскацією

Голова райсуду на Вінниччині отримав 7 років тюрми з конфіскацією
Колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким голову одного із районних судів Вінницької області року визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки з конфіскацією частини майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, у межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2021 року суддя висловив прохання надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 000 гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тис. гривень (4620 дол. США), за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку(пай) за фізичною особою.

Детективами НАБУ спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Вінницькій області ДСР Нацполіції в ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів – 3 тис. доларів США та 1 620 доларів США.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, суд визнав винним ексректора Луцького національного технічного університету та колишнього очільника Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Петра Савчука у скоєнні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією.

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Теги: хабар, Україна
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