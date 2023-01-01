Свій дім чоловік звів власними руками: 42-річному захиснику з Волині потрібен біонічний протез

Іван Ясюк у мирному житті працював будівельником. Свій дім чоловік звів власними руками та виховав у ньому двох доньок. На захист країни Іван став за рік від початку повномасштабного вторгнення.



Про це йдеться на сторінці у фейсбуці



"Я не з тих хто плаче. Я впевнений, що отримаю протез і буду володіти ним не гірше, ніж власною рукою", - це слова захисника, який відновлюється після поранення та готується отримати біонічний протез руки у Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN).



У війську чоловік став командиром відділення вогнеметників, а нести службу йому випало на Куп'янському напрямку. Поранення Іван отримав наприкінці серпня - під час стримування ворожого наступу.



"Ворог штурмував наші позиції. Використовував все: боєприпаси, дрони і навіть заборонену хімічну зброю", - розповідає Іван про свій останній на фронті бій. Вороги були лише в кількох метрах від нього і поцілили гранатою в бліндаж. Командир відчув різкий біль, а його рука повисла. Іван самотужки наклав турнікет та висунувся до точки евакуації. Однак, через постійний артилерійський обстріл ворога - евакуаційна машина ніяк не могла прорватися і забрати пораненого захисника. Іван втратив багато крові, сили його покидали і він вже думав, що не зможе вибратися живим із поля бою.



Від часу накладання турнікета минає 7 годин. Парамедикам нарешті вдається вивезти пораненого. Ще одне життя врятовано. Утім, рука воїна була знекровленою надто довго, тож лікарям найближчого стабілізаційного пункту нічого не залишається як ампутувати кінцівку. Для подальшого лікування та протезування Івана скеровують у Львів - до Центру НЕЗЛАМНІ.



Нині захисник щоденно займається з фізичним терапевтом і докладає максимум зусиль для відновлення. Аби повернутися до максимально повноцінного життя, Іванові потрібен біонічний протез. Саме для цього Центр НЕЗЛАМНІ спільно з благодійною платформою dobro.ua запустили проєкт "Протези для Незламних". Його мета – зібрати гроші на купівлю та встановлення сучасних біонічних протезів для 50 незламних українців.



Долучитися може кожен бажаючий за посиланням:

https://dobro.ua/project/unbroken/



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