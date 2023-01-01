На Волині автомобіль збив 46-річного пішохода





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 11 грудня, по вулиці Устилузькій.



30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на пішохода, 46-річного жителя Ковельського району.



Постраждалий рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі Fiat збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 11 грудня, по вулиці Устилузькій.30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на пішохода, 46-річного жителя Ковельського району.Постраждалий рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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