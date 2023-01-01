На Волині автомобіль збив 46-річного пішохода
Сьогодні, 12:07
У Володимирі Fiat збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 11 грудня, по вулиці Устилузькій.
30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на пішохода, 46-річного жителя Ковельського району.
Постраждалий рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 11 грудня, по вулиці Устилузькій.
30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Fiat Doblo, допустив наїзд на пішохода, 46-річного жителя Ковельського району.
Постраждалий рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.
Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення травматології.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «ПриватБанку» розповіли, як збій «Київстару» впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів
Сьогодні, 12:15
На Волині автомобіль збив 46-річного пішохода
Сьогодні, 12:07
Свій дім чоловік звів власними руками: 42-річному захиснику з Волині потрібен біонічний протез
Сьогодні, 11:40