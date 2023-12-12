США допоможуть Україні створити сили, «здатні відбити російську агресію», – Остін
Сьогодні, 12:00
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і його союзники допоможуть Києву створити сили для відбиття російської агресії в найближчі роки.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США говорив про подальшу підтримку.
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати й розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки",- сказав Остін.
За словами керівника Пентагону, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті.
"І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати", – резюмував Остін.
11 грудня президент Володимир Зеленський почав свій візит до США і вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
Раніше Остін заявив, що США не дозволять російському президенту володимиру путіну перемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.
Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США говорив про подальшу підтримку.
"Разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати й розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки",- сказав Остін.
За словами керівника Пентагону, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті.
"І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати", – резюмував Остін.
11 грудня президент Володимир Зеленський почав свій візит до США і вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
Раніше Остін заявив, що США не дозволять російському президенту володимиру путіну перемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.
Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «ПриватБанку» розповіли, як збій «Київстару» впливає на роботу деяких терміналів та банкоматів
Сьогодні, 12:15
На Волині автомобіль збив 46-річного пішохода
Сьогодні, 12:07
США допоможуть Україні створити сили, «здатні відбити російську агресію», – Остін
Сьогодні, 12:00
Свій дім чоловік звів власними руками: 42-річному захиснику з Волині потрібен біонічний протез
Сьогодні, 11:40
У лісопосадці на Волині виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 11:21