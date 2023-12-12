США допоможуть Україні створити сили, «здатні відбити російську агресію», – Остін

Ллойд Остін заявив, що Вашингтон і його союзники допоможуть Києву створити сили для відбиття російської агресії в найближчі роки.



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Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США говорив про подальшу підтримку.



"Разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати й розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки",- сказав Остін.



За словами керівника Пентагону, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті.



"І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати", – резюмував Остін.



11 грудня президент Володимир Зеленський почав свій візит до США і вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.



Раніше Остін заявив, що США не дозволять російському президенту володимиру путіну перемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.



Перед цим держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Сполучених Штатів Америкизаявив, що Вашингтон і його союзники допоможуть Києву створити сили для відбиття російської агресії в найближчі роки.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Пентагону.Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Національному університеті оборони США говорив про подальшу підтримку."Разом з нашими союзниками та партнерами ми сповнені рішучості допомогти Україні консолідувати й розширити її здобутки на полі бою, а також побудувати майбутні сили, здатні відбити російську агресію в найближчі роки",- сказав Остін.За словами керівника Пентагону, зобов'язання Вашингтона підтримувати Київ проти російської агресії є непохитним, а сама Україна має величезне значення для безпеки США та для траєкторії глобальної безпеки в 21-му столітті."І Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам в усьому світі, що вони не можуть вирішувати, яким країнам жити, а яким вмирати", – резюмував Остін.11 грудня президенті вже зустрівся міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генераломРаніше Остін заявив, що США не дозволять російському президентуперемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.Перед цим держсекретар СШАзаявив, що серед членів НАТО зберігається рішучість далі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

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