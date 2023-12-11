Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому

Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч.



Вона має відбутися у вівторок 12 грудня, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише



Вона сказала, що Зеленського запросили, аби підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії.



"Поки росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", – сказала вона.



Володимир Зеленський днями поїхав на інавгурацію президента Аргентини. Окрім цього заходу, він брав участь у переговорах із іншими лідерами, зокрема президентом Франції Еммануелем Макроном та угорським прем'єром Орбаном, який виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС.



11 грудня Зеленський почне візит до США. Він проходитиме на тлі суперечок у Конгресі щодо виділення Україні нової допомоги.

4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзапросив президента Українидо Білого дому на зустріч.Вона має відбутися у вівторок 12 грудня, повідомила речниця Білого дому, пише LB.ua Вона сказала, що Зеленського запросили, аби підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії."Поки росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", – сказала вона.Володимир Зеленський днями поїхав на інавгурацію президента Аргентини. Окрім цього заходу, він брав участь у переговорах із іншими лідерами, зокрема президентом Франціїта угорським прем'єром, який виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС.11 грудня Зеленський почне візит до США. Він проходитиме на тлі суперечок у Конгресі щодо виділення Україні нової допомоги.4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.

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