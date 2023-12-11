Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому

Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому
Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч.

Вона має відбутися у вівторок 12 грудня, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, пише LB.ua.

Вона сказала, що Зеленського запросили, аби підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення росії.

"Поки росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", – сказала вона.

Володимир Зеленський днями поїхав на інавгурацію президента Аргентини. Окрім цього заходу, він брав участь у переговорах із іншими лідерами, зокрема президентом Франції Еммануелем Макроном та угорським прем'єром Орбаном, який виступає проти початку переговорів про вступ України до ЄС.

11 грудня Зеленський почне візит до США. Він проходитиме на тлі суперечок у Конгресі щодо виділення Україні нової допомоги.
4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, США
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів
Сьогодні, 10:30
У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні
Сьогодні, 10:15
Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 09:40
Яка ситуація на фронті станом на ранок 11 грудня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні США хочуть зменшити щомісячну допомогу Україні
21 жовтень, 03:42
Кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО Кандидат у президенти США Десантіс виступив проти членства України в НАТО
24 вересень, 11:25
США анонсували новий пакет військової допомоги для України США анонсували новий пакет військової допомоги для України
09 серпень, 03:41
США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, – Кірбі США зробили усе можливе для контрнаступу ЗСУ, Україна отримала 98% озброєння, – Кірбі
05 травень, 09:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 11:33
 0
Колектор на Карпенка-Карого – на межі обвалу: десятки тисяч лучан можуть залишитися без водопостачання
Сьогодні, 11:15
 0
Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:06
 0
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8