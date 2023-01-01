Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів

Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів
Збройні сили України за добу знищили понад 1000 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,

✔ танків ‒ 5655 (+19) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,

✔ артилерійських систем – 8070 (+6) од,

✔ РСЗВ – 919 (+0) од,

✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

✔ літаків – 324 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),

✔ крилаті ракети ‒ 1586 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:06
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Сьогодні, 10:45
Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів
Сьогодні, 10:30
У Луцьку 39-річний чоловік викрав монітор з лікарні
Сьогодні, 10:15
Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому
Сьогодні, 10:00
Яка ситуація на фронті станом на ранок 11 грудня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Яка ситуація на фронті станом на ранок 11 грудня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:25
Четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії Четверо людей у Києві постраждали внаслідок ракетної атаки росії
Сьогодні, 09:13
Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет, – Повітряні сили Росія запустила по Україні 18 ударних безпілотників та 8 ракет, – Повітряні сили
Сьогодні, 08:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 11:33
 0
Колектор на Карпенка-Карого – на межі обвалу: десятки тисяч лучан можуть залишитися без водопостачання
Сьогодні, 11:15
 0
Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:06
 0
З’явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8