Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів
Сьогодні, 10:30
Збройні сили України за добу знищили понад 1000 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,
✔ танків ‒ 5655 (+19) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,
✔ артилерійських систем – 8070 (+6) од,
✔ РСЗВ – 919 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
✔ літаків – 324 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),
✔ крилаті ракети ‒ 1586 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.
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Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,
✔ танків ‒ 5655 (+19) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,
✔ артилерійських систем – 8070 (+6) од,
✔ РСЗВ – 919 (+0) од,
✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
✔ літаків – 324 (+0) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),
✔ крилаті ракети ‒ 1586 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.
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