Збройні сили за добу знищили понад 1000 окупантів





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,



✔ танків ‒ 5655 (+19) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,



✔ артилерійських систем – 8070 (+6) од,



✔ РСЗВ – 919 (+0) од,



✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,



✔ літаків – 324 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),



✔ крилаті ракети ‒ 1586 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за добу знищили понад 1000 окупантів.Про це повідомили у Генштабі.✔ особового складу ‒ близько(+1030) осіб / persons,✔ танків ‒ 5655 (+19) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10560 (+31) од,✔ артилерійських систем – 8070 (+6) од,✔ РСЗВ – 919 (+0) од,✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,✔ літаків – 324 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6154 (+18),✔ крилаті ракети ‒ 1586 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10636 (+13) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1168 (+6) од.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію