На Волині під час пожежі загинув чоловік
Сьогодні, 11:06
У період з 4 по 10 грудня волинські рятувальники ліквідували 24 пожежі, здійснили 23 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку в с. Морозовичі Поромівської громади виявили тіло чоловіка, 1962 р.н., ще двоє людей травмувалися на пожежах у Луцьку та в селищі Маневичі.
Більшість виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт минулого тижня пов’язані з ускладненням погодних умов, зокрема 17 виїздів – на буксирування автомобілів, 2 – на прибирання повалених дерев на проїжджі частини.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час ліквідації пожежі в приватному житловому будинку в с. Морозовичі Поромівської громади виявили тіло чоловіка, 1962 р.н., ще двоє людей травмувалися на пожежах у Луцьку та в селищі Маневичі.
Більшість виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт минулого тижня пов’язані з ускладненням погодних умов, зокрема 17 виїздів – на буксирування автомобілів, 2 – на прибирання повалених дерев на проїжджі частини.
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