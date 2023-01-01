Колектор на Карпенка-Карого – на межі обвалу: десятки тисяч лучан можуть залишитися без водопостачання

Колектор на вулиці Карпенка-Карого на межі обвалу – «Луцькводоканал» ініціює капітальне відновлення об’єкту.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Залізобетонний магістральний колектор по вулиці Карпенка-Карого, що простягається від «Срібних лелек» і до вулиці Лідавської, має діаметр близько одного метра, його більша частина проходить безпосередньо під проїжджою частиною. Побудований 45 років тому, колектор піддається надмірному навантаженню внаслідок руху великогобаритного транспорту. Також стічні води викликають величезний вплив і корозію залізобетонних конструкцій. Від діяльності колектора залежать водопостачання, водовідведення і, відповідно, робота каналізаційної системи в оселях близько 70 тисяч лучан. У разі неможливості водовідведення технічно припиняється і водопостачання. Уже в цьому році двічі у колекторі траплявся обвал, що викликало необхідність термінового відновлення, а також детального обстеження стану. Аварійна ситуація в колекторі є надзвичайно проблемною через його розташування під автошляхом. У такій ситуації складно своєчасно виявити місця руйнації, оскільки асфальтове покриття приховує вимивання великих обсягів підземних грунтів, а це може призвести до вирви, небезпеки обвалу та загрози життю і здоров’ю автомобілістів.Із допомогою роботизованої системи відеообстеження було проведено дослідження внутрішнього стану колектора. Як показали результати, що видно на фото, стан колектора – катастрофічний і потребує невідкладних відновлювальних робіт. Тому КП «Луцькводоканал» оперативно підготувало проєктно-кошторисну документацію, щоб залучити необхідне фінансування і якнайшвидше відремонтувати колектор, тим самим уникнувши можливих негативних наслідків. Адже аварійна зупинка колектора може залишити без водопостачання, водовідведення і каналізації десятки тисяч лучан.Після проходження всіх необхідних узгоджувальних процедур КП «Луцькводоканал» вибере підрядника, який розпочне капітальне відновлення колектора, аби усунути потенційний ризик його повної руйнації. Робота є дуже складною як технологічно, так і організаційно, з огляду на необхідність виконання капремонту на діючому колекторі. Також проєкт дороговартісний. Тому КП «Луцькводоканал» спільно з Луцькою міською радою планують залучити фінансування від ЄБРР та державного банку в рамках їх спільної програми «Забезпечення стійкості та засобів для існування». Програма є пілотним проєктом з відновлення України.