Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора

До 8 років за ґратами засуджено мешканця Миколаївщини за розбещення та зберігання дитячої порнографії.Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Миколаївської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця ута умисне придбання і зберігання дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.Прокурор довів, що засуджений у місті Очакові у травні та серпні 2021 року вчиняв розпусні дії стосовно двох дівчат, віком 5-ти та 8-ми років. Також знімав це на фото.Крім того, упродовж березня-липня 2021 року він завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли.Вони містили інформацію, що відноситься до дитячої порнографії. В подальшому умисно зберігав їх у телефоні.Після набуття вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.