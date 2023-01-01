Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора

Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора
До 8 років за ґратами засуджено мешканця Миколаївщини за розбещення та зберігання дитячої порнографії.

Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Миколаївської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у розбещенні малолітніх дітей та умисне придбання і зберігання дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурор довів, що засуджений у місті Очакові у травні та серпні 2021 року вчиняв розпусні дії стосовно двох дівчат, віком 5-ти та 8-ми років. Також знімав це на фото.

Крім того, упродовж березня-липня 2021 року він завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли.
Вони містили інформацію, що відноситься до дитячої порнографії. В подальшому умисно зберігав їх у телефоні.

Після набуття вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку замерзлу заплаву річки Стир заполонили рибалки
Посилки «Укрпоштою» із Луцька в Луцьк їдуть через Львів
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спомин про Героя. Волинянин пішов до ЗСУ у перший день Великої війни
Сьогодні, 12:14
На місці падіння уламків ракети у Києві утворилася 10-метрова вирва. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 11:33
Переселенець із Донеччини, що мешкає на Волині, став 3-разовим чемпіоном Європи
Сьогодні, 11:15
Колектор на Карпенка-Карого – на межі обвалу: десятки тисяч лучан можуть залишитися без водопостачання
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми Ідеолог «денацифікації» України отримав 10 років тюрми
15 листопад, 11:15
Відволікала увагу і кидала на гроші: у Луцьку жінка ошукала на пристойну суму продавчинь у кав'ярнях Відволікала увагу і кидала на гроші: у Луцьку жінка ошукала на пристойну суму продавчинь у кав'ярнях
05 листопад, 22:35
Пілот рф за вбивство людини в Чернігові отримав 14 років за ґратами Пілот рф за вбивство людини в Чернігові отримав 14 років за ґратами
27 жовтень, 13:30
Суд виніс вироки беркутівцям за розстріл Майдану Суд виніс вироки беркутівцям за розстріл Майдану
18 жовтень, 12:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В аварії загинула дружина військового з Волині
Сьогодні, 13:04
 0
У Луцьку склали протокол на жінку, пес якої покусав людину
Сьогодні, 12:54
 0
Комфортне життя починається з зубів: у Луцьку відкрилась «Стоматологія Єрмакових»*
Сьогодні, 12:43
 0
За розстріл беззбройного дідуся на Київщині російський офіцер отримав довічне
Сьогодні, 12:31
 0
Спомин про Героя. Волинянин пішов до ЗСУ у перший день Великої війни
Сьогодні, 12:14
 0
Медіа
відео
1/8