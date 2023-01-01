Збоченець отримав 8 років за дитяче порно, - Офіс генпрокурора
Сьогодні, 11:33
До 8 років за ґратами засуджено мешканця Миколаївщини за розбещення та зберігання дитячої порнографії.
Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Миколаївської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у розбещенні малолітніх дітей та умисне придбання і зберігання дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).
Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.
Прокурор довів, що засуджений у місті Очакові у травні та серпні 2021 року вчиняв розпусні дії стосовно двох дівчат, віком 5-ти та 8-ми років. Також знімав це на фото.
Крім того, упродовж березня-липня 2021 року він завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли.
Вони містили інформацію, що відноситься до дитячої порнографії. В подальшому умисно зберігав їх у телефоні.
Після набуття вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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Про це в телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Миколаївської окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у розбещенні малолітніх дітей та умисне придбання і зберігання дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України).
Чоловіка засуджено до 8 років позбавлення волі.
Прокурор довів, що засуджений у місті Очакові у травні та серпні 2021 року вчиняв розпусні дії стосовно двох дівчат, віком 5-ти та 8-ми років. Також знімав це на фото.
Крім того, упродовж березня-липня 2021 року він завантажив з невстановленого Інтернет-ресурсу на мобільний телефон відеофайли.
Вони містили інформацію, що відноситься до дитячої порнографії. В подальшому умисно зберігав їх у телефоні.
Після набуття вироком законної сили відомості про нього будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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