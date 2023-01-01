Суд дав максимально суворе покарання педофілу з Луцька

Волинянина засудили до максимального покарання за розбещення малолітніх – восьми років позбавлення волі.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Волинський апеляційний суд призначив максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням на три роки права займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми, 44-річному жителю Луцька, визнаному винуватим у розбещенні малолітніх (ч.2 ст. 156 КК України).За даними слідства, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на шлях виправлення не став та вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині.Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його.З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії.Він перебуває під вартою.Окрім того, згідно з вироком суду інформацію про нього внесено до Єдиного Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканності малолітніх.