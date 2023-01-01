Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»





Про це інформує Нацполіція.



Керівники кількох закладів системи охорони здоровʼя області налагодили систему «відкатів» за поставку товарів за бюджетні кошти. Обсяг «винагороди» становив 10-20% від загальної суми договору.







Як встановили оперативники управління стратегічних у Волинській області та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції, до організації корупційних схем причетні керівники сімох різних лікарень та працівники-уповноважені особи із закупівель. За укладання договір на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів представники комерційних структур віддавали 10-20% «відкату».







Учора, 21 листопада, поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали керівників трьох медичних закладів. Ще чотирьом фігурантам кримінальних проваджень повідомили підозри.







Під час слідства оперативники та слідчі задокументували численні факти отримання посадовими особами лікарень неправомірної вигоди. Лише за кількома договорами вона становить майже 230 тисяч гривень.







Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру та обрання усім учасникам корупційних схем запобіжних заходів.







Кримінальне провадження розслідується за статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. Слідство триває.







За даними Анатолій Каленюк, а також директор КП «Волинське обласне паталого-анатомічне бюро». До корупційної схеми ймовірно причетні директори лікарень Шацька, Рожищ, Турійська та Любешова.





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