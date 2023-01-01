Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька

Артем Одінцов та Олександр Бортнік.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Одінцов Артем Володимирович, 03.01.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.



Молодший сержант Одінцов Артем Володимирович загинув 21.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Лучанин Бортнік Олександр Володимирович, 19.05.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А0536 на посаду старшого водія 1 відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.



Солдат Бортнік Олександр Володимирович загинув 19.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з окупантами загинули двоє Героїв з ЛуцькатаПро це повідомив Луцький міський головаЛучанин Одінцов Артем Володимирович, 03.01.1986 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів.Молодший сержант Одінцов Артем Володимирович загинув 21.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Лучанин Бортнік Олександр Володимирович, 19.05.1996 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини А0536 на посаду старшого водія 1 відділення 2 розвідувального взводу розвідувальної роти.Солдат Бортнік Олександр Володимирович загинув 19.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію