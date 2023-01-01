Поліг, закривши собою пораненого: збирають підписи за нагороду для волинянина

Волинян закликають підтримати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) капітануПро це у фейсбуці повідомляє Володимирська міськрада.На сайті Президента України зареєстровано петицію про присвоєння звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю з Володимира – капітану Володимиру Голядинцю, якийяк місяць тому. Рідні та близькі просять мешканців громади підтримати дану петицію.“19 жовтня 2023 року під час одного з найбільших ворожих штурмів м. Авдіївки обірвалося життя дуже сміливої та гідної людини. Володимир відважно виконав свій обов’язок громадянина України. До останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі. Близько десятої вечора Володимир здійснив останній та найвищий подвиг у своєму житті. Попри щільний шквал ворожих обстрілів молодий капітан залишив КСП та виїхав на допомогу пораненим побратимам, але під час транспортування важкопораненого військового до машини почався танковий обстріл, який і забрав життя світлої та дуже порядної людини, справжнього воїна та захисника України. Проте навіть в останній момент свого життя Володимир встиг прикрити собою пораненого і тим самим врятувати його від смерті, але, на превеликий жаль, пожертвувавши собою”, – йдеться у тексті петиції.Також, як зазначає авторка петиції, ім’я молодого воїна має бути увіковічене в історії нашої країни, аби його вчинок слугував гідним прикладом людяності і відваги для інших, адже порятунок людини ціною власного життя – це найвища заслуга як перед Богом, так і державою.Підтримати петицію, віддавши за неї свій голос, можна за