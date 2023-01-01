На Волині вшанували полеглих Захисників

На Волині вшанували полеглих Захисників
У навчальних закладах Переспівського старостинського округу на Волині відкрили меморіальні дошки землякам, які віддали своє життя за територіальну цілісність України.

Заходи відбулися у КОЗЗСО «Переспівський ліцей» та КЗЗСО "Літогощанська гімназія", повідомляє Рожищенська міськрада.

У Переспі односельці вшанували загиблих Матвія Оверчука, Арсена Заруцького, Ігоря Козачука та Павла Лавренюка, у ЛітогощіДмитра Пержила.
На Волині вшанували полеглих Захисників

Було багато хороших спогадів про Героїв у мирному житті, бо усі вони були патріотами рідної землі, усі прагнули жити у вільній та незалежній Україні.
На Волині вшанували полеглих Захисників

Проходить час, але він не зменшує болю родин від важкої та безповоротної втрати. Тож найщемливіший момент – відкриття рідними пам’ятних знаків. Сльози, біль і смуток. А ще – велика надія на те, що смерті Героїв, які своєю мужньою боротьбою писали новітню історію нашої державності, не будуть марними.
На Волині вшанували полеглих Захисників
На Волині вшанували полеглих Захисників

«Пам'ять про земляків-односельчан має жити у наших серцях вічно. Ми, дорослі, маємо передавати її юному поколінню. І саме пам’ятні знаки на фасадах навчальних закладів будуть постійним нагадуванням про той героїчний подвиг наших полеглих Героїв заради мирного майбутнього України. Вічна пам'ять і шана лицарям Небесного війська!» - йдеться у повідомленні.
На Волині вшанували полеглих Захисників
На Волині вшанували полеглих Захисників

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Теги: загиблі, війна
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