На Волині вшанували полеглих Захисників

У навчальних закладах Переспівського старостинського округу на Волині відкрили меморіальні дошки землякам, які віддали своє життя за територіальну цілісність України.Заходи відбулися у КОЗЗСО «Переспівський ліцей» та КЗЗСО "Літогощанська гімназія", повідомляє Рожищенська міськрада.У Переспі односельці вшанували загиблихтаБуло багато хороших спогадів про Героїв у мирному житті, бо усі вони були патріотами рідної землі, усі прагнули жити у вільній та незалежній Україні.Проходить час, але він не зменшує болю родин від важкої та безповоротної втрати. Тож найщемливіший момент – відкриття рідними пам’ятних знаків. Сльози, біль і смуток. А ще – велика надія на те, що смерті Героїв, які своєю мужньою боротьбою писали новітню історію нашої державності, не будуть марними.«Пам'ять про земляків-односельчан має жити у наших серцях вічно. Ми, дорослі, маємо передавати її юному поколінню. І саме пам’ятні знаки на фасадах навчальних закладів будуть постійним нагадуванням про той героїчний подвиг наших полеглих Героїв заради мирного майбутнього України. Вічна пам'ять і шана лицарям Небесного війська!» - йдеться у повідомленні.