Блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» продовжили до лютого 2024 року

Блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» продовжили до лютого 2024 року
Блокаду пункту пропуск "Ягодин-Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні, продовжено до 1 лютого 2024 року.

Про це повідомив лідер польських перевізників, які блокують кордон, Рафал Меклер з ультраправого Національного руху, пише Цензор.Нет.

"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", – зазначив він у Facebook.

Меклер також анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада.

"У четвер фермери виходять на Медику. Разом можемо більше", – написав він.

Раніше він заявив про факти в'їзду українських фур через заблоковані пункти пропуску на кордоні у супроводі поліції. Зокрема, нібито фури проїжджали без черг із поліцією на пункті "Краковець-Корчова".

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".

Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.

Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

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Теги: кордон, Польща, перевізники, страйк
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