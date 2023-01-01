Блокаду пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» продовжили до лютого 2024 року





Про це повідомив лідер польських перевізників, які блокують кордон, Рафал Меклер з ультраправого Національного руху, пише



"Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", – зазначив він у Facebook.



Меклер також анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада.



"У четвер фермери виходять на Медику. Разом можемо більше", – написав він.



Раніше він заявив про факти в'їзду українських фур через заблоковані пункти пропуску на кордоні у супроводі поліції. Зокрема, нібито фури проїжджали без черг із поліцією на пункті "Краковець-Корчова".



Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники почали страйк і блокують рух вантажівок через українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".



Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.



Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвитку Мустафа Найєм наголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блокаду пункту пропуск "Ягодин-Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні, продовжено до 1 лютого 2024 року.Про це повідомив лідер польських перевізників, які блокують кордон,з ультраправого Національного руху, пише Цензор.Нет "Ми подали ще одну заявку. Протест у Дорогуську продовжено до 1 лютого 2024 року. Прийнято без застережень", – зазначив він у Facebook.Меклер також анонсував розширення блокади на четвертий пункт пропуску "Медика-Шегіні" з 23 листопада."У четвер фермери виходять на Медику. Разом можемо більше", – написав він.Раніше він заявив про факти в'їзду українських фур через заблоковані пункти пропуску на кордоні у супроводі поліції. Зокрема, нібито фури проїжджали без черг із поліцією на пункті "Краковець-Корчова".Нагадаємо, з 6 листопадачерез українсько-польський кордон. Зокрема, заблоковано рух вантажного транспорту у напрямку трьох найбільших пунктів пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава Руська", "Дорогуськ-Ягодин".Протестувальтники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні. Акція польських перевізників планувалася терміном на два місяці – до кінця року.Переговори українських урядовців з протестувальниками результату не дали, а голова Держагентства відновлення та розвиткунаголосив, що деякі вимоги польських перевізників Україна навіть не обговорюватиме.

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