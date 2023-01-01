У Луцьку авто вже збили 4 пішоходів: поліція просить бути обачними
Сьогодні, 15:13
Лише з початку цього тижня у Луцьку поліцейські зафіксували 4 випадки наїзду на пішоходів.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема на вулиці Рівненській під колеса автомобіля BMW потрапив молодий чоловік. На Загородній водій автомобіля Fiat наїхав на 11-річного хлопчика. На вулиці Львівській керманич Citroen збив 39-річну жінку. А на Набережній авто марки Daewoo здійснило наїзд на 53-річного чоловіка.
Декому з пішоходів пощастило, й вони не постраждали. Інші ж — отримали травми різної важкості.
Тому поліцейські просять пам’ятати, що погода вносить свої корективи у дорожній рух.
Тож, пішоходам необхідно бути обережними, переходячи дорогу навіть у встановлених для цього місцях, переконуватися у безпеці свого маневру, користуватися правилом "трьох поглядів", не перебігати проїзну частину, а також обов'язково носити світловідбивальні елементи.
Водіям же треба завчасно гальмувати перед пішохідним переходом, не робити різких маневрів, обирати безпечну швидкість, щоб мати змогу вчасно зреагувати на пішохода, який несподівано вийде на проїзну частину.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема на вулиці Рівненській під колеса автомобіля BMW потрапив молодий чоловік. На Загородній водій автомобіля Fiat наїхав на 11-річного хлопчика. На вулиці Львівській керманич Citroen збив 39-річну жінку. А на Набережній авто марки Daewoo здійснило наїзд на 53-річного чоловіка.
Декому з пішоходів пощастило, й вони не постраждали. Інші ж — отримали травми різної важкості.
Тому поліцейські просять пам’ятати, що погода вносить свої корективи у дорожній рух.
Тож, пішоходам необхідно бути обережними, переходячи дорогу навіть у встановлених для цього місцях, переконуватися у безпеці свого маневру, користуватися правилом "трьох поглядів", не перебігати проїзну частину, а також обов'язково носити світловідбивальні елементи.
Водіям же треба завчасно гальмувати перед пішохідним переходом, не робити різких маневрів, обирати безпечну швидкість, щоб мати змогу вчасно зреагувати на пішохода, який несподівано вийде на проїзну частину.
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