У Луцьку авто вже збили 4 пішоходів: поліція просить бути обачними

Лише з початку цього тижня у Луцьку поліцейські зафіксували 4 випадки наїзду на пішоходів.Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волинської області.Зокрема на вулиці Рівненській під колеса автомобіля BMW потрапив молодий чоловік. На Загородній водій автомобіля Fiat наїхав на 11-річного хлопчика. На вулиці Львівській керманич Citroen збив 39-річну жінку. А на Набережній авто марки Daewoo здійснило наїзд на 53-річного чоловіка.Декому з пішоходів пощастило, й вони не постраждали. Інші ж — отримали травми різної важкості.Тому поліцейські просять пам’ятати, що погода вносить свої корективи у дорожній рух.Тож, пішоходам необхідно бути обережними, переходячи дорогу навіть у встановлених для цього місцях, переконуватися у безпеці свого маневру, користуватися правилом "трьох поглядів", не перебігати проїзну частину, а також обов'язково носити світловідбивальні елементи.завчасно гальмувати перед пішохідним переходом, не робити різких маневрів, обирати безпечну швидкість, щоб мати змогу вчасно зреагувати на пішохода, який несподівано вийде на проїзну частину.