У Луцькій громаді тільки 24 громади УПЦ МП, решта – нелегали

У Луцькій громаді тільки 24 громади УПЦ МП, решта – нелегали

На території Луцька та прилеглих сіл, що входять до складу міської териріальної громади, зареєстровано тільки 24 релігійні громади УПЦ московського патріархату.

Про це у телеграмі повідомляє журналіст і депутат міськради Андрій Лучик.

За його словами офіційно у Луцькій територіальній громаді зареєстровано 24 релігійні громади, пов’язаних із УПЦ МП. Він опублікував перелік релігійних організацій, який був наданий департаментом культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.

«Решта – нелегали», - зазначив Лучик.

У Луцькій громаді тільки 24 громади УПЦ МП, решта – нелегали
У Луцькій громаді тільки 24 громади УПЦ МП, решта – нелегали


Нагадаємо, Волинська облрада хоче забрати в УПЦ МП право користування Свято-Успенським собором у місті Володимир.

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Теги: церква, Волинь
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