У Луцькій громаді тільки 24 громади УПЦ МП, решта – нелегали
Сьогодні, 14:56
На території Луцька та прилеглих сіл, що входять до складу міської териріальної громади, зареєстровано тільки 24 релігійні громади УПЦ московського патріархату.
Про це у телеграмі повідомляє журналіст і депутат міськради Андрій Лучик.
За його словами офіційно у Луцькій територіальній громаді зареєстровано 24 релігійні громади, пов’язаних із УПЦ МП. Він опублікував перелік релігійних організацій, який був наданий департаментом культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації.
«Решта – нелегали», - зазначив Лучик.
Нагадаємо, Волинська облрада хоче забрати в УПЦ МП право користування Свято-Успенським собором у місті Володимир.
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