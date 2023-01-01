Війна обірвала життя 22-річного волинянина Максима Переходька

Війна обірвала життя 22-річного волинянина Максима Переходька
У боях із російськими загарбниками поліг 22-річний мешканець Волині Максим Переходько.

Трагічну звістку у фейсбуці опублікували у спільноті Олицької громади.

Загинув воїн Максим Вікторович Переходько, житель села Чемерин, 2001 р.н., захисник рідної землі, вірний син України.

«Максим мужньо захищав Україну, до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за світле, мирне майбутнє Батьківщини», - зазначили у громаді.

Герой загинув 21 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, поблизу містечка Козацьке на Херсонщині.
Війна обірвала життя 22-річного волинянина Максима Переходька

«Мужність та героїзм Максима є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага Героя неоціненна, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрам, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.

Про церемонію прощання та чин поховання обіцяють повідомити згодом.

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Теги: загиблі, війна
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