Міськрада на Волині виділила на потреби військових 13 мільйонів

Міськрада на Волині виділила на потреби військових 13 мільйонів
Нововолинська міськрада сьогодні, 22 листопада, під час сесії виділила для Збройних сил 13 мільйонів гривень.

Про це у телеграмі повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Ще 13 мільйонів гривень спрямували на потреби Сил оборони України. Таке рішення сьогодні прийняли під час сесії депутати міської ради.

З цієї суми 4 мільйони – субвенція Володимирської міськради.

«До кінця цього року плануємо закупити й передати чимало потрібних речей для наших військових. Дякую платникам податків і депутатам за оперативне і зважене рішення», - додав Карпус.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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