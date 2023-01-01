Міськрада на Волині виділила на потреби військових 13 мільйонів
Сьогодні, 15:12
Нововолинська міськрада сьогодні, 22 листопада, під час сесії виділила для Збройних сил 13 мільйонів гривень.
Про це у телеграмі повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Ще 13 мільйонів гривень спрямували на потреби Сил оборони України. Таке рішення сьогодні прийняли під час сесії депутати міської ради.
З цієї суми 4 мільйони – субвенція Володимирської міськради.
«До кінця цього року плануємо закупити й передати чимало потрібних речей для наших військових. Дякую платникам податків і депутатам за оперативне і зважене рішення», - додав Карпус.
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Про це у телеграмі повідомляє міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Ще 13 мільйонів гривень спрямували на потреби Сил оборони України. Таке рішення сьогодні прийняли під час сесії депутати міської ради.
З цієї суми 4 мільйони – субвенція Володимирської міськради.
«До кінця цього року плануємо закупити й передати чимало потрібних речей для наших військових. Дякую платникам податків і депутатам за оперативне і зважене рішення», - додав Карпус.
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