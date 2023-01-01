Міськрада на Волині виділила на потреби військових 13 мільйонів

Нововолинська міськрада сьогодні, 22 листопада, під час сесії виділила для Збройних сил 13 мільйонів гривень.Про це у телеграмі повідомляє міський голова НововолинськаЩе 13 мільйонів гривень спрямували на потреби Сил оборони України. Таке рішення сьогодні прийняли під час сесії депутати міської ради.З цієї суми 4 мільйони – субвенція Володимирської міськради.«До кінця цього року плануємочимало потрібних речей для наших військових. Дякую платникам податків і депутатам за оперативне і зважене рішення», - додав Карпус.