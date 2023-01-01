Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів





Про це у телеграмі інформує мер Нововолинська Борис Карпус.



Зокрема, будматеріали, інструменти для ремонту автомобілів і облаштування бліндажів, бензопили, генератори та ще багато іншого, згідно з запитом. Також замовили і незабаром передадуть автомобільні шини та комп’ютерне обладнання.



«Усе придбане коштом платників податків на загальну суму майже 500 тисяч гривень», - підкреслив Карпус.



Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.



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