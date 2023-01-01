Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів

Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів
У Нововолинську закупили та передали військовим чергову партію необхідних речей.

Про це у телеграмі інформує мер Нововолинська Борис Карпус.

Зокрема, будматеріали, інструменти для ремонту автомобілів і облаштування бліндажів, бензопили, генератори та ще багато іншого, згідно з запитом. Також замовили і незабаром передадуть автомобільні шини та комп’ютерне обладнання.
Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів
Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів

«Усе придбане коштом платників податків на загальну суму майже 500 тисяч гривень», - підкреслив Карпус.
Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів

Нагадаємо, працівники Луцької міської ради придбали для захисників України позашляховик.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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