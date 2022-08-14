Росіяни атакували «Пункт незламності» на Херсонщині з дрона





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"Такий вигляд зараз має “Пункт незламності” у Золотій Балці Новоолександрівської громади. Пів години тому росіяни скинули на будівлю вибухівку з безпілотника. Постраждалих серед цивільних немає", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти скинули з дрона вибухівку на «Пункт незламності» у Новоолександрівській громаді у Херсонській області.Про це повідомляє Херсонська ОВА."Такий вигляд зараз має “Пункт незламності” у Золотій Балці Новоолександрівської громади. Пів години тому росіяни скинули на будівлю вибухівку з безпілотника. Постраждалих серед цивільних немає", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі росія атакувала Україну 6 «шахедами» і 2 ракетами

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