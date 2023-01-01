31-річний волинянин втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації

Волинянин втрапив за ґрати за ухилення від призову за мобілізацією.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя села Вишнів Ковельського району винуватим в ухиленні від призову за мобілізацією.Військовозобов'язаний чоловік, визнаний лікарською комісією здоровим і придатним до військової служби, 7 червня 2023 року отримав під особистий підпис персональну повістку про необхідність прибуття до відділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправки у складі команди для проходження служби у ЗСУ.Не маючи правових підстав на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, без поважних причин він у визначений час не прибув у пункт збору, ухилившись від призову.Суд призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.