Збував наркотики: 20-річний волинянин отримав шість років тюрми

Волинянин за збут психотропів та наркотичних засобів отримав шість років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Затурці Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту в місцях позбавлення волі наркотичних засобів та психотропних речовин.Зранку 8 березня 2023 року молодика було викрито під час спроби пронести у місця несвободи метадон, бупренорфін та амфетамін задля передачі ув’язненим.Готові до збуту психотропи вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.Наступних 6 років волинянин проведе за ґратами.Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.