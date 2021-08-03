Збував наркотики: 20-річний волинянин отримав шість років тюрми
Сьогодні, 12:30
Волинянин за збут психотропів та наркотичних засобів отримав шість років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Затурці Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту в місцях позбавлення волі наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зранку 8 березня 2023 року молодика було викрито під час спроби пронести у місця несвободи метадон, бупренорфін та амфетамін задля передачі ув’язненим.
Готові до збуту психотропи вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.
Наступних 6 років волинянин проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Затурці Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту в місцях позбавлення волі наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зранку 8 березня 2023 року молодика було викрито під час спроби пронести у місця несвободи метадон, бупренорфін та амфетамін задля передачі ув’язненим.
Готові до збуту психотропи вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.
Наступних 6 років волинянин проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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