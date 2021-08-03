Збував наркотики: 20-річний волинянин отримав шість років тюрми

Збував наркотики: 20-річний волинянин отримав шість років тюрми
Волинянин за збут психотропів та наркотичних засобів отримав шість років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Затурці Луцького району винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту в місцях позбавлення волі наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зранку 8 березня 2023 року молодика було викрито під час спроби пронести у місця несвободи метадон, бупренорфін та амфетамін задля передачі ув’язненим.

Готові до збуту психотропи вилучили правоохоронці і під час санкціонованого судом обшуку його оселі.

Наступних 6 років волинянин проведе за ґратами.

Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинянин, психотропи, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31-річний волинянин втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 13:08
Через сварку фермера і водія маршрутки на Волині крайніми стали селяни
Сьогодні, 13:02
Збував наркотики: 20-річний волинянин отримав шість років тюрми
Сьогодні, 12:30
Браконьєр із Луцька попався аж на Рівненщині
Сьогодні, 12:26
Волинський суд зупинив розгляд справи про хабар офіцера – до завершення війни
Сьогодні, 12:16
Схожі новини
29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів 29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів
30 жовтень, 15:16
Волинянин, який вдома зберігав особливо небезпечні психотропи та боєприпаси, постане перед судом Волинянин, який вдома зберігав особливо небезпечні психотропи та боєприпаси, постане перед судом
03 серпень, 2021, 18:38
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
09 червень, 2021, 17:43
31-річний волинянин втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації 31-річний волинянин втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька міськрада закупила «мавіки» для військових на фронті
Сьогодні, 13:44
 0
Готуйте парасольки: якою буде погода на вихідних у Луцьку та на Волині
Сьогодні, 13:40
 0
Із Волині передали військовим обладнання для облаштування бліндажів
Сьогодні, 13:28
 0
Росіяни атакували «Пункт незламності» на Херсонщині з дрона
Сьогодні, 13:15
 0
31-річний волинянин втрапив за ґрати за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8