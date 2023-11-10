Волинський суд зупинив розгляд справи про хабар офіцера – до завершення війни





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Майора з підрозділу радіоелектронної розвідки у листопаді 2021 року затримали на хабарі у 10,5 тис. гривень. Гроші він отримав від чоловіка, що бажав служити за контрактом в частині. Офіцер підкреслив, що разі не надання такої неправомірної вигоди для нього будуть створені штучні перешкоди під процедури працевлаштування.



Майору повідомили про підозру за ч.3 ст.368 КК. Його до січня 2022 року усунули від виконання обов’язків.



Справу передали до суду ще у травні 2022 року, однак представники Феміди не розглядали її. Вже в жовтні цього року адвокат обвинуваченого подав клопотання про зупинення судового провадження, оскільки майор проходить військову службу та на даний час залучений до здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Запорізькій та Дніпропетровській областях, що унеможливлює його прибуття та участь в судових засіданнях.



Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки офіцер не був мобілізований за призовом під час мобілізації на особливий період, а проходить військову службу за контрактом. Зазначена обставина, в силу вимог ст. 335 КПК України, унеможливлює зупинення судового провадження.



Суд вирішив провадження підлягає зупиненню до його звільнення з військової служби, або до закінчення дії воєнного стану. Інформації щодо оскарження цієї ухвали прокуратурою немає.



Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, суд у Києві відхилив клопотання адвокатів олігарха Ігоря Коломойського.

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