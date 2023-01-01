Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку





Під час лекції «Стратегічне мислення в бізнесі» засновниця всеукраїнської організації PRO Women UA Юлія Євпак у центрі



Юлія Єпак — підприємиця у сфері консалтингу. Спікерка має міжнародну сертифікацію з управління національними технічними проєктами (PRINCE II), співпрацює з транснаціональними донорами та проєктами у сфері розвитку підприємництва (UN Women, NED).



Під час лекції Юлія Євпак поділилася порадами, як і хто в компанії повинен відповідати за створення стратегії, а також — що впливає на успіх і розвиток бізнесу.







Пропонуємо декілька цитат спікерки:



Що таке стратегія? Стратегія — це відповідь на запитання «хто я?».

Це документ, який може бути на сторінку, а може бути на 150 сторінок, в якому повністю зібране все ваше бачення, все ваше розуміння того, що ви робите. Що саме ми творимо, наш продукт, як ми комунікуємо з нашими клієнтами, хто наші клієнти, чи буде в нас маркетинг чи тільки смм, чи будемо ми міжнародною компанією, чи локальною, чи будемо ми взагалі розвиватися як бізнес, чи у нас — соціальне підприємництво. Цей документ не є сталим, він може змінюватись.





Хто відповідає за стратегію? Єдина людина, яка відповідає за стратегію — це власник бізнесу.



Ваш бізнес — ви і відповідаєте. Ніякий залучений експерт не залізе вам в голову і не додумає за вас, що ви хочете отримати і не опише ваше самовираження — хто ви є.



Зараз часто компанії проводять стратегічні сесії. Але якщо власник бізнесу не говорить, що він хоче — тімліди не створять за нього стратегію. Можна, завісно, зібрати команду, закрити на два дні і сказати: «робіть стратегію», а самому поїхати в Карпати. Команда зробить стратегію, власник повернеться і скаже: «якась дурня». Або навпаки скаже: «давайте, впроваджуйте», але потім на кожному етапі у нього будуть виникати запитання і заперечення.



Тому стратегію бізнесу власник спершу має погодити з собою, а потім донести ідеї до команди.





Заради чого це все? Те, для чого робиться бізнес — це рішення про розподіл ресурсу. Для цього потрібні: спланована стратегія, інвестиції, спонтанні можливості та інтуїція як включеність у процес. Не люблю слово «інтуїція», але іноді люди, маючи досвід в інших галузях, розуміють, як далі рухатись і як певне рішення спрацює. Це — включеність в процес.



Що впливає на успіх? Продуктивність. Ми можемо безкінечно працювати і нічого не напрацювати.





Бачила інформацію про те, що Німеччині потрібно 112 робочих годин для того, щоб виробити річний ВВП України до війни. Це — про продуктивність.





Що потрібно для зростання? База — це, наприклад, земля, праця, капітал, інвестування, додаткова мотивація персоналу і т.д. Але виникає питання, як підняти продуктивність. У світі 7 мільярдів людей, всі щось роблять, а продуктивні — китайці. Що потрібно для цієї продуктивності? Інновації. На продуктивність максимально впливають інновації.



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Анонси подій, які відбуваються в Дія.Бізнес у Луцьку, можна переглянути на



Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвивати бізнес набагато швидшими темпами можна завдяки правильно розробленій стратегії. Під час повномасштабної війни умови для ведення бізнесу змінилися, часто доводиться адаптуватися та приймати швидкі і спонтанні рішення. Проте планування і стратегічне бачення для підприємництва не втратило актуальності.Під час лекції «Стратегічне мислення в бізнесі» засновниця всеукраїнської організації PRO Women UAу центрі Дія.Бізнес в Луцьку розповіла про те, що саме потрібно для визначення успішної стратегії і як зробити стратегічне мислення своєю конкурентною перевагою.Юлія Єпак — підприємиця у сфері консалтингу. Спікерка має міжнародну сертифікацію з управління національними технічними проєктами (PRINCE II), співпрацює з транснаціональними донорами та проєктами у сфері розвитку підприємництва (UN Women, NED).Під час лекції Юлія Євпак поділилася порадами, як і хто в компанії повинен відповідати за створення стратегії, а також — що впливає на успіх і розвиток бізнесу.Пропонуємо декілька цитат спікерки:Стратегія — це відповідь на запитання «хто я?».Це документ, який може бути на сторінку, а може бути на 150 сторінок, в якому повністю зібране все ваше бачення, все ваше розуміння того, що ви робите. Що саме ми творимо, наш продукт, як ми комунікуємо з нашими клієнтами, хто наші клієнти, чи буде в нас маркетинг чи тільки смм, чи будемо ми міжнародною компанією, чи локальною, чи будемо ми взагалі розвиватися як бізнес, чи у нас — соціальне підприємництво. Цей документ не є сталим, він може змінюватись.Єдина людина, яка відповідає за стратегію — це власник бізнесу.Ваш бізнес — ви і відповідаєте. Ніякий залучений експерт не залізе вам в голову і не додумає за вас, що ви хочете отримати і не опише ваше самовираження — хто ви є.Зараз часто компанії проводять стратегічні сесії. Але якщо власник бізнесу не говорить, що він хоче — тімліди не створять за нього стратегію. Можна, завісно, зібрати команду, закрити на два дні і сказати: «робіть стратегію», а самому поїхати в Карпати. Команда зробить стратегію, власник повернеться і скаже: «якась дурня». Або навпаки скаже: «давайте, впроваджуйте», але потім на кожному етапі у нього будуть виникати запитання і заперечення.Тому стратегію бізнесу власник спершу має погодити з собою, а потім донести ідеї до команди.? Те, для чого робиться бізнес — це рішення про розподіл ресурсу. Для цього потрібні: спланована стратегія, інвестиції, спонтанні можливості та інтуїція як включеність у процес. Не люблю слово «інтуїція», але іноді люди, маючи досвід в інших галузях, розуміють, як далі рухатись і як певне рішення спрацює. Це — включеність в процес.Продуктивність. Ми можемо безкінечно працювати і нічого не напрацювати.Бачила інформацію про те, що Німеччині потрібно 112 робочих годин для того, щоб виробити річний ВВП України до війни. Це — про продуктивність.База — це, наприклад, земля, праця, капітал, інвестування, додаткова мотивація персоналу і т.д. Але виникає питання, як підняти продуктивність. У світі 7 мільярдів людей, всі щось роблять, а продуктивні — китайці. Що потрібно для цієї продуктивності? Інновації. На продуктивність максимально впливають інновації.* * *Анонси подій, які відбуваються в Дія.Бізнес у Луцьку, можна переглянути на сайті та в соцмережах центру. Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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