Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку

Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку
Розвивати бізнес набагато швидшими темпами можна завдяки правильно розробленій стратегії. Під час повномасштабної війни умови для ведення бізнесу змінилися, часто доводиться адаптуватися та приймати швидкі і спонтанні рішення. Проте планування і стратегічне бачення для підприємництва не втратило актуальності.

Під час лекції «Стратегічне мислення в бізнесі» засновниця всеукраїнської організації PRO Women UA Юлія Євпак у центрі Дія.Бізнес в Луцьку розповіла про те, що саме потрібно для визначення успішної стратегії і як зробити стратегічне мислення своєю конкурентною перевагою.

Юлія Єпак — підприємиця у сфері консалтингу. Спікерка має міжнародну сертифікацію з управління національними технічними проєктами (PRINCE II), співпрацює з транснаціональними донорами та проєктами у сфері розвитку підприємництва (UN Women, NED).

Під час лекції Юлія Євпак поділилася порадами, як і хто в компанії повинен відповідати за створення стратегії, а також — що впливає на успіх і розвиток бізнесу.

Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку


Пропонуємо декілька цитат спікерки:

Що таке стратегія? Стратегія — це відповідь на запитання «хто я?».
Це документ, який може бути на сторінку, а може бути на 150 сторінок, в якому повністю зібране все ваше бачення, все ваше розуміння того, що ви робите. Що саме ми творимо, наш продукт, як ми комунікуємо з нашими клієнтами, хто наші клієнти, чи буде в нас маркетинг чи тільки смм, чи будемо ми міжнародною компанією, чи локальною, чи будемо ми взагалі розвиватися як бізнес, чи у нас — соціальне підприємництво. Цей документ не є сталим, він може змінюватись.

Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку

Хто відповідає за стратегію? Єдина людина, яка відповідає за стратегію — це власник бізнесу.

Ваш бізнес — ви і відповідаєте. Ніякий залучений експерт не залізе вам в голову і не додумає за вас, що ви хочете отримати і не опише ваше самовираження — хто ви є.

Зараз часто компанії проводять стратегічні сесії. Але якщо власник бізнесу не говорить, що він хоче — тімліди не створять за нього стратегію. Можна, завісно, зібрати команду, закрити на два дні і сказати: «робіть стратегію», а самому поїхати в Карпати. Команда зробить стратегію, власник повернеться і скаже: «якась дурня». Або навпаки скаже: «давайте, впроваджуйте», але потім на кожному етапі у нього будуть виникати запитання і заперечення.

Тому стратегію бізнесу власник спершу має погодити з собою, а потім донести ідеї до команди.
Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку


Заради чого це все? Те, для чого робиться бізнес — це рішення про розподіл ресурсу. Для цього потрібні: спланована стратегія, інвестиції, спонтанні можливості та інтуїція як включеність у процес. Не люблю слово «інтуїція», але іноді люди, маючи досвід в інших галузях, розуміють, як далі рухатись і як певне рішення спрацює. Це — включеність в процес.

Що впливає на успіх? Продуктивність. Ми можемо безкінечно працювати і нічого не напрацювати.
Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку


Бачила інформацію про те, що Німеччині потрібно 112 робочих годин для того, щоб виробити річний ВВП України до війни. Це — про продуктивність.

Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку

Що потрібно для зростання? База — це, наприклад, земля, праця, капітал, інвестування, додаткова мотивація персоналу і т.д. Але виникає питання, як підняти продуктивність. У світі 7 мільярдів людей, всі щось роблять, а продуктивні — китайці. Що потрібно для цієї продуктивності? Інновації. На продуктивність максимально впливають інновації.

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Анонси подій, які відбуваються в Дія.Бізнес у Луцьку, можна переглянути на сайті та в соцмережах центру.

Довідково. Центр Дія.Бізнес у Луцьку — створений з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту за сприяння Волинської обласної військової адміністрації та за підтримки компаній ideil, redesign та UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Центр оперується ГО «Діджитал вектор».

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Теги: дія. бізнес, Луцьк, бізнес, стратегія
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