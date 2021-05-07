На Волині поліцейський затримав зловмисника, який перебував у розшуку
Сьогодні, 11:38
Ківерцівський дільничний під час своєї відпустки затримав зловмисника, який перебував у розшуку. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Розшукуваного затримав ківерцівський дільничний офіцер поліції Юрій Носко.
Перебуваючи у відпустці, учора, 9 листопада, поліцейський поїхав до лісу у селі Звози Луцького району. Проходячи повз закинутої будівлі поблизу місцевого ставу, поліцейський помітив дим від вогню та вирішив перевірити, у чому справа.
Там він зустрів чоловіка, який назвався Петром. Його обличчя здалося знайомим поліцейському. Дільничний пригадав, що бачив його в орієнтуванні ратнівських колег. Правоохоронець затримав чоловіка та викликав на місце допомогу.
Сьогодні, 10 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
За вчинене волинянину загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Розшукуваного затримав ківерцівський дільничний офіцер поліції Юрій Носко.
Перебуваючи у відпустці, учора, 9 листопада, поліцейський поїхав до лісу у селі Звози Луцького району. Проходячи повз закинутої будівлі поблизу місцевого ставу, поліцейський помітив дим від вогню та вирішив перевірити, у чому справа.
Там він зустрів чоловіка, який назвався Петром. Його обличчя здалося знайомим поліцейському. Дільничний пригадав, що бачив його в орієнтуванні ратнівських колег. Правоохоронець затримав чоловіка та викликав на місце допомогу.
Сьогодні, 10 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
За вчинене волинянину загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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