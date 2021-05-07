На Волині поліцейський затримав зловмисника, який перебував у розшуку

Ківерцівський дільничний під час своєї відпустки затримав зловмисника, який перебував у розшуку. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні крадіжок майна громадян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Розшукуваного затримав ківерцівський дільничний офіцер поліціїПеребуваючи у відпустці, учора, 9 листопада, поліцейський поїхав до лісу у селі Звози Луцького району. Проходячи повз закинутої будівлі поблизу місцевого ставу, поліцейський помітив дим від вогню та вирішив перевірити, у чому справа.Там він зустрів чоловіка, який назвався Петром. Його обличчя здалося знайомим поліцейському. Дільничний пригадав, що бачив його в орієнтуванні ратнівських колег. Правоохоронець затримав чоловіка та викликав на місце допомогу.Сьогодні, 10 листопада, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.За вчинене волинянину загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.