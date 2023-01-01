Суд знову відмовився випустити Коломойського на волю

Суд знову відмовився випустити Коломойського на волю
Сьогодні, 10 листопада, суд у Києві відхилив клопотання адвокатів олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Суспільне.

Шевченківський районний суд міста Києва сьогодні, 10 листопада, розглядав клопотання адвокатів Ігора Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт.

Суд клопотання відхилив і бізнесмена залишили під вартою.

Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду.

Нагадаємо, суд уже відмовлявся змінити запобіжний захід олігарху Ігореві Коломойському із тримання під вартою на домашній арешт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Ігор Коломойський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пневмонія та сепсис: лучанка звинувачує сімейну лікарку у недбалості та смерті бабусі
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліцейський затримав зловмисника, який перебував у розшуку
Сьогодні, 11:38
Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги
Сьогодні, 11:25
Суд знову відмовився випустити Коломойського на волю
Сьогодні, 11:16
Представлялися працівниками банків: за минулу добу шахраї видурили у волинян 50 тисяч гривень
Сьогодні, 11:15
Через витік на тепловій мережі у Луцьку 34 будинки – без опалення
Сьогодні, 10:54
Схожі новини
Суд залишив Коломойського під вартою Суд залишив Коломойського під вартою
24 жовтень, 15:18
Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою
25 вересень, 18:19
Суд попередив волинянку за ухилення від виховання сина Суд попередив волинянку за ухилення від виховання сина
09 листопад, 18:25
Опізнали воїна на фото в російських соцмережах: батьки захисника у суді доводять загибель сина Опізнали воїна на фото в російських соцмережах: батьки захисника у суді доводять загибель сина
08 листопад, 23:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Сімферополі мобілізовані росіяни до смерті забили свого полковника, – розвідка
Сьогодні, 12:05
 0
Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку
Сьогодні, 11:51
 0
Корейська косметика: з чого почати знайомство*
Сьогодні, 11:41
 0
На Волині поліцейський затримав зловмисника, який перебував у розшуку
Сьогодні, 11:38
 0
Волиняни збирали гроші на лікування військових і тринькали на розваги
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8