Суд знову відмовився випустити Коломойського на волю





Про це повідомляє



Шевченківський районний суд міста Києва сьогодні, 10 листопада, розглядав клопотання адвокатів Ігора Коломойського щодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт.



Суд клопотання відхилив і бізнесмена залишили під вартою.



Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду.



Нагадаємо, суд уже відмовлявся змінити запобіжний захід олігарху Ігореві Коломойському із тримання під вартою на домашній арешт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 листопада, суд у Києві відхилив клопотання адвокатів олігарха Ігоря Коломойського.Про це повідомляє Суспільне Шевченківський районний суд міста Києва сьогодні, 10 листопада, розглядав клопотання адвокатівщодо зміни запобіжного заходу на домашній арешт.Суд клопотання відхилив і бізнесмена залишили під вартою.Сам Коломойський відмовився коментувати рішення суду.Нагадаємо, суд уже відмовлявся змінитиолігарху Ігореві Коломойському із тримання під вартою на домашній арешт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію