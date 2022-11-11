Через витік на тепловій мережі у Луцьку 34 будинки – без опалення

Через витік на тепловій мережі у Луцьку 34 будинки – без опалення
Через витік, що стався на тепловій мережі однієї з котелень у Луцьку, 34 житлові будинки тимчасово залишилися без тепла.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Луцьктепло".

"Через витік, що стався на тепловій мережі однієї з котелень підприємства, група будинків на проспектах Перемоги, Президента Грушевського, вулицях Генерала Шухевича, 8-го Березня, Клима Савури, На Таборищі залишилася без опалення. Загалом – 34 житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Нині на мережі тривають роботи з локалізації витоку та його пошуку.

"Впродовж дня заплановано виконати комплекс робіт, що дозволить відновити опалення для більшості будинків. Втім, група будинків на вул. На Таборищі, 2а, 5, 7а, просп. Перемоги, 1, 1а, 3, 10, 12 залишаться без опалення до ліквідації витоку на ділянці мережі вздовж будинку на просп. Перемоги, 10.

Залежно від об’єму робіт ліквідація аварійної ситуації може зайняти від одного до двох днів.

Просимо вибачення за завдані незручності.

Інформація щодо усіх аварійних ситуацій - 0 800 21 55 21", - наголошують в в комунальному підприємстві "Луцьктепло".

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Теги: Луцьк, опалення, будинки
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