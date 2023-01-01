Вийшов з коми: військовому з Луцька потрібна фінансова допомога на реабілітацію

Вийшов з коми: військовому з Луцька потрібна фінансова допомога на реабілітацію
Пораненому на передовій адвокату з Луцька Віктору Бондаренку, військовослужбовцю, потрібна фінансова підтримка на реабілітацію.

Про це повідомила адвокатка Яна Кінах-Чуріна.

"Є хороші новини, стан Віктора вдалося стабілізувати, 2 дні тому повністю вивели з коми. Він при свідомості, реакції поки слабкі, але є. Лікарі дають хороші прогнози, та активно розпочинають реабілітацію. Ми, в свою чергу, шукаємо реабілітаційні заклади, які зможуть його прийняти", - йдеться в повідомленні.

У Віктора є дружина та двоє діток. В Ірпіні, де вони проживали, їхній будинок повністю зруйновано.

"Компенсацію від держави чекати ще незрозуміло скільки. Тоді Віктор від допомоги публічної відмовився, однак зараз обставини для його сімʼї склались по-іншому.

Загалом, нижче надаю реквізити картки дружини, якщо хтось бажає допомогти, будемо вдячні", - зазначила Яна.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

5168745114931402

МОНОБАНК 4441111132229745

Бондаренко Наталія Василівна - дружина



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Теги: Луцьк, воїн, допомога, адвокат
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