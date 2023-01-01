Вийшов з коми: військовому з Луцька потрібна фінансова допомога на реабілітацію
Сьогодні, 10:25
Пораненому на передовій адвокату з Луцька Віктору Бондаренку, військовослужбовцю, потрібна фінансова підтримка на реабілітацію.
Про це повідомила адвокатка Яна Кінах-Чуріна.
"Є хороші новини, стан Віктора вдалося стабілізувати, 2 дні тому повністю вивели з коми. Він при свідомості, реакції поки слабкі, але є. Лікарі дають хороші прогнози, та активно розпочинають реабілітацію. Ми, в свою чергу, шукаємо реабілітаційні заклади, які зможуть його прийняти", - йдеться в повідомленні.
У Віктора є дружина та двоє діток. В Ірпіні, де вони проживали, їхній будинок повністю зруйновано.
"Компенсацію від держави чекати ще незрозуміло скільки. Тоді Віктор від допомоги публічної відмовився, однак зараз обставини для його сімʼї склались по-іншому.
Загалом, нижче надаю реквізити картки дружини, якщо хтось бажає допомогти, будемо вдячні", - зазначила Яна.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
5168745114931402
МОНОБАНК 4441111132229745
Бондаренко Наталія Василівна - дружина
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Про це повідомила адвокатка Яна Кінах-Чуріна.
"Є хороші новини, стан Віктора вдалося стабілізувати, 2 дні тому повністю вивели з коми. Він при свідомості, реакції поки слабкі, але є. Лікарі дають хороші прогнози, та активно розпочинають реабілітацію. Ми, в свою чергу, шукаємо реабілітаційні заклади, які зможуть його прийняти", - йдеться в повідомленні.
У Віктора є дружина та двоє діток. В Ірпіні, де вони проживали, їхній будинок повністю зруйновано.
"Компенсацію від держави чекати ще незрозуміло скільки. Тоді Віктор від допомоги публічної відмовився, однак зараз обставини для його сімʼї склались по-іншому.
Загалом, нижче надаю реквізити картки дружини, якщо хтось бажає допомогти, будемо вдячні", - зазначила Яна.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
5168745114931402
МОНОБАНК 4441111132229745
Бондаренко Наталія Василівна - дружина
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