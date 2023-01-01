Українські військові уразили два російські десантні катери в Криму

Українські військові уразили два російські десантні катери в Криму
У ніч проти 10 листопада українським військовим вдалося уразити в окупованому Криму два російські швидкісні десантні катери.

Інформацію hromadske підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У розвідці зазначили, що це сталося в селищі Чорноморське. Більше деталей поки не навели.

Тим часом у Міноборони росії заявили, що протягом ночі нібито перехопили два безпілотники над Кримом.

Приморське селище Чорноморське розташоване на західному краю Криму, на Тарханкутському півострові.

Останні успіхи в Криму

Під вечір 4 листопада в окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму заявляла, що російська ППО працювала в районі суднобудівного заводу імені Бутоми.

Міноборони рф визнало пошкодження військового корабля, який був у процесі будівництва. У Повітряних силах та ВМС ЗСУ згодом підтвердили, що йдеться про малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт» під назвою «Аскольд». Це судно було одним із найновіших.

Згодом у розвідці заявили, що готують «цілу низку схожих операцій» у Криму після ураження «Аскольда»: «Ми не єдиним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом новини будуть».

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Теги: Росія, Україна, війна, Крим, російські катери
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