Українські військові уразили два російські десантні катери в Криму





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У розвідці зазначили, що це сталося в селищі Чорноморське. Більше деталей поки не навели.



Тим часом у Міноборони росії заявили, що протягом ночі нібито перехопили два безпілотники над Кримом.



Приморське селище Чорноморське розташоване на західному краю Криму, на Тарханкутському півострові.



Останні успіхи в Криму



Під вечір 4 листопада в окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму заявляла, що російська ППО працювала в районі суднобудівного заводу імені Бутоми.



Міноборони рф визнало пошкодження військового корабля, який був у процесі будівництва. У Повітряних силах та ВМС ЗСУ згодом підтвердили, що йдеться про малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт» під назвою «Аскольд». Це судно було одним із найновіших.



Згодом у розвідці заявили, що готують «цілу низку схожих операцій» у Криму після ураження «Аскольда»: «Ми не єдиним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом новини будуть».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 10 листопада українським військовим вдалося уразити в окупованому Криму два російські швидкісні десантні катери.Інформацію hromadske підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.У розвідці зазначили, що це сталося в селищі Чорноморське. Більше деталей поки не навели.Тим часом у Міноборони росії заявили, що протягом ночі нібито перехопили два безпілотники над Кримом.Приморське селище Чорноморське розташоване на західному краю Криму, на Тарханкутському півострові.Під вечір 4 листопада в окупованій Керчі пролунали вибухи. Окупаційна влада Криму заявляла, що російська ППО працювала в районі суднобудівного заводу імені Бутоми.Міноборони рф визнало пошкодження військового корабля, який був у процесі будівництва. У Повітряних силах та ВМС ЗСУ згодом підтвердили, що йдеться про малий ракетний корабель проєкту 22800 «Каракурт» під назвою «Аскольд». Це судно було одним із найновіших.Згодом у розвідці заявили, що готують «цілу низку схожих операцій» у Криму після ураження «Аскольда»: «Ми не єдиним "Аскольдом" маємо тішитися. Переконаний, що найближчим часом новини будуть».

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