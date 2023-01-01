Втрати росії за добу: захисники ліквідували ще 800 окупантів

Втрати росії за добу: захисники ліквідували ще 800 окупантів
За минулу добу захисники ліквідували ще 800 загарбників.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,

танків − 5 317 (+1) од,

бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,

артилерійських систем − 7 489 (+14) од,

РСЗВ − 877 (+2) од,

засобів ППО − 578 (+1) од,

літаків − 322 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,

крилатих ракет − 1 558 (+1) од,

кораблів/катерів − 20 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,

спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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