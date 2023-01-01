Втрати росії за добу: захисники ліквідували ще 800 окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,



танків − 5 317 (+1) од,



бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,



артилерійських систем − 7 489 (+14) од,



РСЗВ − 877 (+2) од,



засобів ППО − 578 (+1) од,



літаків − 322 (+0) од,



гелікоптерів − 324 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,



крилатих ракет − 1 558 (+1) од,



кораблів/катерів − 20 (+0) од,



підводних човнів − 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,



спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.



Дані уточнюються.

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