Втрати росії за добу: захисники ліквідували ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:27
За минулу добу захисники ліквідували ще 800 загарбників.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,
танків − 5 317 (+1) од,
бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,
артилерійських систем − 7 489 (+14) од,
РСЗВ − 877 (+2) од,
засобів ППО − 578 (+1) од,
літаків − 322 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,
крилатих ракет − 1 558 (+1) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,
спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 309 520 (+800) осіб,
танків − 5 317 (+1) од,
бойових броньованих машин − 10 017 (+3) од,
артилерійських систем − 7 489 (+14) од,
РСЗВ − 877 (+2) од,
засобів ППО − 578 (+1) од,
літаків − 322 (+0) од,
гелікоптерів − 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 595 (+2) од,
крилатих ракет − 1 558 (+1) од,
кораблів/катерів − 20 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 9 876 (+23) од,
спеціальної техніки − 1 060 (+1) од.
Дані уточнюються.
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