На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком

Якимом Киричуком.



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"Вчора, 9 листопада, батьки, сестра, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Якима Киричука, який загинув за Україну, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.



У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині попрощалися з ГероємПро це повідомили у Мар'янівській громаді."Вчора, 9 листопада, батьки, сестра, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Якима Киричука, який загинув за Україну, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу.

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