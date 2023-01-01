На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком
Сьогодні, 09:55
На Волині попрощалися з Героєм Якимом Киричуком.
Про це повідомили у Мар'янівській громаді.
"Вчора, 9 листопада, батьки, сестра, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Якима Киричука, який загинув за Україну, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.
У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Мар'янівській громаді.
"Вчора, 9 листопада, батьки, сестра, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Якима Киричука, який загинув за Україну, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.
У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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