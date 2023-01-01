На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком

На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком
На Волині попрощалися з Героєм Якимом Киричуком.

Про це повідомили у Мар'янівській громаді.

"Вчора, 9 листопада, батьки, сестра, родичі, друзі, однокласники, сусіди, односельчани, бойові побратими зустріли Якима Киричука, який загинув за Україну, захищаючи нашу Батьківщину від російського агресора, та попрощалися з ним.

У ці скорботні дні вся Мар'янівська територіальна громада глибоко сумує та співчуває родині загиблого Героя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що воїн загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком
На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком
На Волині попрощалися з 29-річним Героєм Якимом Киричуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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