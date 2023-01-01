На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
Сьогодні, 13:34
До Мар’янівської громади на Волині вчергове надійшла трагічна звістка про загибель Героя.
Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська громада.
Як ідеться в повідомленні, 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, загинув солдат Киричук Яким Васильович, 1994 року народження, житель селища Мар'янівка.
«Щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.
Про час та дату зустрічі та чин поховання загиблого Героя буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, життя військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська громада.
Як ідеться в повідомленні, 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, загинув солдат Киричук Яким Васильович, 1994 року народження, житель селища Мар'янівка.
«Щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.
Про час та дату зустрічі та чин поховання загиблого Героя буде повідомлено згодом.
Нагадаємо, життя військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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