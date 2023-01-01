На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук

На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
До Мар’янівської громади на Волині вчергове надійшла трагічна звістка про загибель Героя.

Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська громада.

Як ідеться в повідомленні, 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, загинув солдат Киричук Яким Васильович, 1994 року народження, житель селища Мар'янівка.

«Щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.

Про час та дату зустрічі та чин поховання загиблого Героя буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, життя військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
Сьогодні, 13:34
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО
Сьогодні, 13:30
На Волині покарали батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді
Сьогодні, 13:20
Судили шахрая з Волині, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей
Сьогодні, 13:13
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
На війні поліг снайпер із Волині Віталій Козловський На війні поліг снайпер із Волині Віталій Козловський
06 листопад, 18:28
Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу
06 листопад, 17:28
«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров «На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров
06 листопад, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
Сьогодні, 13:34
 0
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині покарали батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді
Сьогодні, 13:20
 0
Судили шахрая з Волині, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей
Сьогодні, 13:13
 0
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8