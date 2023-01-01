На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук

До Мар’янівської громади на Волині вчергове надійшла трагічна звістка про загибель Героя.Про це у фейсбуці повідомляє Мар’янівська громада.Як ідеться в повідомленні, 31 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, в результаті ворожого артилерійського та мінометного обстрілу, загинув солдат, 1994 року народження, житель селища Мар'янівка.«Щирі співчуття батькам, рідним та близьким загиблого. Вічна шана, честь і слава Герою!» - зазначили у громаді.Про час та дату зустрічі та чин поховання загиблого Героя буде повідомлено згодом.Нагадаємо, життя військовослужбовцяіз села Мощена