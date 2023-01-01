На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО

На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО
На Волині за минулу добу трапилося три аварії: є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У селі Яківці, що у Луцькому районі, 18-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю магазину. Він за кермом був напідпитку. Зараз молодик знаходиться на лікуванні.

Також учора, 6 листопада, у Ковелі 34-річний велосипедист в’їхав у дверцята вантажівки МАЗ, які водій транспортного засобу відкрив раптово. Чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями ушпиталили до відділення реанімації.

Близько 19 години цього ж дня у Камені-Каширському 23-річний водій Volkswagen, мешканець села Осівці, наїхав на 32-річного чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Пішохід травмувався, його госпіталізували.
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО

За трьома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження та з’ясовують обставини аварій. Триває досудове розслідування.
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, мотоцикліст, магазин
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