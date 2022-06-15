На Волині покарали батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді

На Волині патрульні склали протокол на батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульні поверталися у Луцьк зі службового завдання. У селі Великий Омеляник на вулиці Володимирській вони помітили скутер марки Yamaha, керманичем якого була дитина, а поруч сидів ще один маленький пасажир. Обидва хлопчики не мали шоломів.Як з’ясувалося, громадяни й справді були неповнолітніми: водій — 2010-го року народження, а його менший брат — 2013-го. Оскільки в такому віці діти не можуть нести адмінвідповідальності, на місце події патрульні викликали їхнього батька.На чоловіка склали протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП:Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.Штраф за це правопорушення становить від 850 до 1700 гривень."Шановні батьки, будьте уважними до життя своїх чад, адже до повноліття відповідальність за них лежить на ваших плечах!" - наголошують у патрульній поліції.