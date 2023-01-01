У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині

У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Життя військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.

Про це пише Район. Ковель із посиланням на голову Люблинецької громади Наталію Сіховську.

«На жаль, у нашій громаді втрати… Сьогодні стало відомо про смерть Героя, який у лавах Збройних Сил України боронив нашу державу та внаслідок численних контузій та поранень після тривалого лікування помер в лікарні міста Ковеля – Горенчук Андрій Юрійович, 16.03.1990 року народження, житель села Мощена», – зазначила Сіховська.

«Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Захисника. Поділяю Ваш біль та горе. Низький уклін за захист України! Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» – додала очільниця громади.
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині покарали батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді
Сьогодні, 13:20
Судили шахрая з Волині, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей
Сьогодні, 13:13
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
Волинські митники виявили контрабандні цигарки у потягу, які заховали під матрацами
Сьогодні, 13:00
ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
Сьогодні, 13:34
На війні поліг снайпер із Волині Віталій Козловський На війні поліг снайпер із Волині Віталій Козловський
06 листопад, 18:28
Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу
06 листопад, 17:28
«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров «На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров
06 листопад, 16:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
Сьогодні, 13:34
 0
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині покарали батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді
Сьогодні, 13:20
 0
Судили шахрая з Волині, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей
Сьогодні, 13:13
 0
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8