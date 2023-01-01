У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
Життя військовослужбовця Андрія Горенчука із села Мощена обірвалося у ковельській лікарні.
Про це пише Район. Ковель із посиланням на голову Люблинецької громади Наталію Сіховську.
«На жаль, у нашій громаді втрати… Сьогодні стало відомо про смерть Героя, який у лавах Збройних Сил України боронив нашу державу та внаслідок численних контузій та поранень після тривалого лікування помер в лікарні міста Ковеля – Горенчук Андрій Юрійович, 16.03.1990 року народження, житель села Мощена», – зазначила Сіховська.
«Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Захисника. Поділяю Ваш біль та горе. Низький уклін за захист України! Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» – додала очільниця громади.
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Про це пише Район. Ковель із посиланням на голову Люблинецької громади Наталію Сіховську.
«На жаль, у нашій громаді втрати… Сьогодні стало відомо про смерть Героя, який у лавах Збройних Сил України боронив нашу державу та внаслідок численних контузій та поранень після тривалого лікування помер в лікарні міста Ковеля – Горенчук Андрій Юрійович, 16.03.1990 року народження, житель села Мощена», – зазначила Сіховська.
«Висловлюю щирі співчуття родині загиблого Захисника. Поділяю Ваш біль та горе. Низький уклін за захист України! Вічна пам’ять, честь і шана Герою!» – додала очільниця громади.
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