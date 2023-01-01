ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами





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Про костел святих Петра і Павла у селищі Олика мало говорять туристам, зазвичай показують палац Радзивилів та родовий їх костел XVII ст. А про цей костел мало хто й знає. Але це пам'ятка національного значення, яка розташована на старовинному кладовищі. На цьому кладовищі ховали померлих майже 300 років.



"Костел й так з усіх сторін закритий хатами що збудовані на давніх могилах, хати закривають споруду, храму, а тут ще й місцевий житель вирішив збудувати хлів за 7 метрів від храму", - зазначив керівник Арт-Кластеру Острозької академії Микола Бендюк.



"Він вже викопав канаву під фундамент і засипав це все цеглою, а це, між іншим, ще й пам'ятка археології і це зона, в якій будь-яка забудова заборонена. Навколо канави видно людські кістки із поховань. За несанкціоноване втручання в землю чоловікові вже можна давати тисячні штрафи", - додав Бендюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Костел святих Петра і Павла в Олиці на Волині – найдревніший в області. Але стан унікальної пам’ятки залишає бажати кращого.Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України Про костел святих Петра і Павла у селищі Олика мало говорять туристам, зазвичайта родовий їх костел XVII ст. А про цей костел мало хто й знає. Але це пам'ятка національного значення, яка розташована на старовинному кладовищі. На цьому кладовищі ховали померлих майже 300 років."Костел й так з усіх сторін закритий хатами що збудовані на давніх могилах, хати закривають споруду, храму, а тут ще й місцевий житель вирішив збудувати хлів за 7 метрів від храму", - зазначив керівник Арт-Кластеру Острозької академії"Він вже викопав канаву під фундамент і засипав це все цеглою, а це, між іншим, ще й пам'ятка археології і це зона, в якій будь-яка забудова заборонена. Навколо канави видно людські кістки із поховань. За несанкціоноване втручання в землю чоловікові вже можна давати тисячні штрафи", - додав Бендюк.

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