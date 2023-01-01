ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами

ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами
Костел святих Петра і Павла в Олиці на Волині – найдревніший в області. Але стан унікальної пам’ятки залишає бажати кращого.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Про костел святих Петра і Павла у селищі Олика мало говорять туристам, зазвичай показують палац Радзивилів та родовий їх костел XVII ст. А про цей костел мало хто й знає. Але це пам'ятка національного значення, яка розташована на старовинному кладовищі. На цьому кладовищі ховали померлих майже 300 років.

"Костел й так з усіх сторін закритий хатами що збудовані на давніх могилах, хати закривають споруду, храму, а тут ще й місцевий житель вирішив збудувати хлів за 7 метрів від храму", - зазначив керівник Арт-Кластеру Острозької академії Микола Бендюк.

"Він вже викопав канаву під фундамент і засипав це все цеглою, а це, між іншим, ще й пам'ятка археології і це зона, в якій будь-яка забудова заборонена. Навколо канави видно людські кістки із поховань. За несанкціоноване втручання в землю чоловікові вже можна давати тисячні штрафи", - додав Бендюк.
ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами

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Теги: історія, Волинь
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