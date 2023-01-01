Воїни з Волині відправляють загарбників до пекла: ефектне відео

У мережі опублікували відео, як військовослужбовці Волинської тероборони знищують окупантів.Про це у телеграмі інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.«Споконвіку українська Луганщина, Серебрянський ліс. Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються виписувати ворогам перепустки до пекла!» - зазначили у військовій частині у коментарі до відео.На ролику – бійці дають «прикурити» ворогам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис».«Земля горітиме під ногами окупантів – допоки останній із них назавжди не забереться геть зі святої української землі!» - зазначили волинські тероборонівці.Командир Волинської бригади тероборони, полковник54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).