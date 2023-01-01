Воїни з Волині відправляють загарбників до пекла: ефектне відео

Воїни з Волині відправляють загарбників до пекла: ефектне відео
У мережі опублікували відео, як військовослужбовці Волинської тероборони знищують окупантів.

Про це у телеграмі інформує 100 окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

«Споконвіку українська Луганщина, Серебрянський ліс. Бійці Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони не втомлюються виписувати ворогам перепустки до пекла!» - зазначили у військовій частині у коментарі до відео.



На ролику – бійці дають «прикурити» ворогам зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9 «Спис».

«Земля горітиме під ногами окупантів – допоки останній із них назавжди не забереться геть зі святої української землі!» - зазначили волинські тероборонівці.

Командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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