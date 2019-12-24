Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій
Сьогодні, 12:18
Сім та понад сім років позбавлення волі – двох волинян покарали за розбій.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав двох 23-річних жителів Володимирського району винуватими у вчиненні розбою із проникненням у житло.
Над ранок 20 лютого 2022 року нетверезі судимі уже раніше чоловіки, розбивши шибку, проникли у будинок у Володимирі.
Вони побили господаря і, не знайшовши грошей та цінностей, якими могли поживитися, забрали ключі від помешкання та втекли.
Невдовзі їх затримали правоохоронці.
Суд призначив одному із нападників покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі, а його спільнику – у виді семи років позбавлення волі.
Обом – із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав двох 23-річних жителів Володимирського району винуватими у вчиненні розбою із проникненням у житло.
Над ранок 20 лютого 2022 року нетверезі судимі уже раніше чоловіки, розбивши шибку, проникли у будинок у Володимирі.
Вони побили господаря і, не знайшовши грошей та цінностей, якими могли поживитися, забрали ключі від помешкання та втекли.
Невдовзі їх затримали правоохоронці.
Суд призначив одному із нападників покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі, а його спільнику – у виді семи років позбавлення волі.
Обом – із конфіскацією майна.
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