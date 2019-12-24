Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій

Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій
Сім та понад сім років позбавлення волі – двох волинян покарали за розбій.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав двох 23-річних жителів Володимирського району винуватими у вчиненні розбою із проникненням у житло.

Над ранок 20 лютого 2022 року нетверезі судимі уже раніше чоловіки, розбивши шибку, проникли у будинок у Володимирі.

Вони побили господаря і, не знайшовши грошей та цінностей, якими могли поживитися, забрали ключі від помешкання та втекли.

Невдовзі їх затримали правоохоронці.

Суд призначив одному із нападників покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі, а його спільнику – у виді семи років позбавлення волі.

Обом – із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиняни, розбій, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗМІ: найдревніший костел Волині оточили хлівами
Сьогодні, 12:50
Воїни з Волині відправляють загарбників до пекла: ефектне відео
Сьогодні, 12:25
Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій
Сьогодні, 12:18
Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка
Сьогодні, 12:09
Харків'янин місяць тому навів ракету «Іскандер» на житлові будинки у центрі міста, – СБУ
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу Побили господаря будинку та забрали гроші: на Волині судили учасників розбійного нападу
24 грудень, 2019, 13:16
На Волині судили чоловіка, який проник у будинок і побив сплячих ексдружину та її співмешканця На Волині судили чоловіка, який проник у будинок і побив сплячих ексдружину та її співмешканця
28 серпень, 06:00
Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій Увірвався в будинок із сокирою: волинянина судитимуть за розбій
10 березень, 06:00
У Білорусі двох волинян засудили за шпигунство: рідні намагаються повернути їх додому У Білорусі двох волинян засудили за шпигунство: рідні намагаються повернути їх додому
30 січень, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Запоріжжі внаслідок обстрілу загинув волинянин Яким Киричук
Сьогодні, 13:34
 0
На Волині п'яний 18-річний мотоцикліст в'їхав у магазин. ФОТО
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині покарали батька, неповнолітні діти якого каталися на мопеді
Сьогодні, 13:20
 0
Судили шахрая з Волині, який збирав кошти на лікування військовослужбовця та тяжкохворих дітей
Сьогодні, 13:13
 0
У лікарні зупинилося серце Героя Андрія Горенчука з Волині
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8