Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка

Фахівці екстреної медичної допомоги на Волині врятували життя чоловіку, в якого констатували «раптову смерть».Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На центральну оперативну диспетчерську від небайдужого перехожого надійшов виклик «впав мужчина, орієнтовно близько 45 років, без свідомості».Спеціалісти бригади відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибули на місце виклику через 7 хвилин.Бригадою екстреної медичної допомоги при огляді пацієнта констатовано «Раптову смерть» і негайно було підключено монітор, розпочато реанімаційні заходи.Уміння медичного персоналу, реанімаційні заходи, які проводилися 20 хв. дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання. Чоловікові була надана уся необхідна за протоколом медична допомога.У важкому, але стабільному стані, пацієнт був доставлений та госпіталізований до найближчого закладу охорони здоров’я.Нагадаємо, у КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади», яка чекала на це 16 років.