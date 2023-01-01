Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка

Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка
Фахівці екстреної медичної допомоги на Волині врятували життя чоловіку, в якого констатували «раптову смерть».

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На центральну оперативну диспетчерську від небайдужого перехожого надійшов виклик «впав мужчина, орієнтовно близько 45 років, без свідомості».

Спеціалісти бригади відділу медицини катастроф КП «ВОЦЕМДМК» прибули на місце виклику через 7 хвилин.

Бригадою екстреної медичної допомоги при огляді пацієнта констатовано «Раптову смерть» і негайно було підключено монітор, розпочато реанімаційні заходи.

Уміння медичного персоналу, реанімаційні заходи, які проводилися 20 хв. дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання. Чоловікові була надана уся необхідна за протоколом медична допомога.

У важкому, але стабільному стані, пацієнт був доставлений та госпіталізований до найближчого закладу охорони здоров’я.
Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка

Нагадаємо, у КП «Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади» пересадили нирку жінці, яка чекала на це 16 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій
Сьогодні, 12:18
Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка
Сьогодні, 12:09
Харків'янин місяць тому навів ракету «Іскандер» на житлові будинки у центрі міста, – СБУ
Сьогодні, 12:05
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 12 листопада
Сьогодні, 11:46
Воїни ЗСУ: розвідник вижив після 5 куль снайпера і повернувся на фронт
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
На Волині виявили вже 13 випадків гепатиту А На Волині виявили вже 13 випадків гепатиту А
01 листопад, 19:23
Після протесту медиків на Волині перепризначили директора лікарні Після протесту медиків на Волині перепризначили директора лікарні
01 листопад, 14:18
Волинські хірурги видалили у пацієнтки 30-кілограмову пухлину Волинські хірурги видалили у пацієнтки 30-кілограмову пухлину
27 жовтень, 18:00
Менше третини дітей від 15 років на Волині – щеплені від поліомієліту Менше третини дітей від 15 років на Волині – щеплені від поліомієліту
24 жовтень, 19:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій
Сьогодні, 12:18
 0
Попри констатацію «раптової смерті» медики на Волині врятували чоловіка
Сьогодні, 12:09
 0
Харків'янин місяць тому навів ракету «Іскандер» на житлові будинки у центрі міста, – СБУ
Сьогодні, 12:05
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 12 листопада
Сьогодні, 11:46
 0
Як дорослим швидко вивчити англійську мову: порада від фахівця*
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8