Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 12 листопада

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться впродовж цього тижня у театрі.



У четвер, 8 листопада, о 18:00 лучан та гостей міста запрошують на концерт «Все буде Україна!». У репертуарі – народні та естрадні пісні. У дійстві візьмуть участь артисти та естрадно-симфонічний оркестр театру. Прийдіть та насолодіться неперевершеним аранжуванням мелодій та виконанням найрізноманітніших українських пісень, які кортітиме підспівувати та потому не раз переслуховувати.





Квитки на концерт та вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 11 листопада, о 17:00 на сцені театру – драма «Безталанна» Івана Карпенка-Карого.





Любовний трикутник, в якому усі сторони заслуговують на щастя, проте ніхто не знає, як його вберегти.



Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка Федір Стригун. Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Казимир Сікорський. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.



У неділю, 12 листопада, о 12:00 запрошують на комічну оперу для дітей «Коза-дереза» Миколи Лисенка.





Як навчитись бути добрим та співчутливим? А згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога!



Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Аранжування, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк. Художник-постановник – Галина Івашків. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.



У неділю, 12 листопада, о 17:00 відбудеться комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.





«Приємно, коли народження вистави глядачі зустрічають із щирим захопленням та огортають любов’ю! Окрилена глядацькою підтримкою наша творча команда запрошує вас вкотре стати свідками перетворення понуро-дощового осіннього суботнього вечора у яскраву, гармонійну подію –кольорову мистецьку пігулку від смутку та депресії», – розповіла режисерка-постановниця Світлана Органіста.



Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний. Сценографія – Василь Бочкай. Художниця з костюмів – Ірина Ілляшенко.



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