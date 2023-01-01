Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 12 листопада
Сьогодні, 11:46
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться впродовж цього тижня у театрі.
У четвер, 8 листопада, о 18:00 лучан та гостей міста запрошують на концерт «Все буде Україна!». У репертуарі – народні та естрадні пісні. У дійстві візьмуть участь артисти та естрадно-симфонічний оркестр театру. Прийдіть та насолодіться неперевершеним аранжуванням мелодій та виконанням найрізноманітніших українських пісень, які кортітиме підспівувати та потому не раз переслуховувати.
Квитки на концерт та вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
У суботу, 11 листопада, о 17:00 на сцені театру – драма «Безталанна» Івана Карпенка-Карого.
Любовний трикутник, в якому усі сторони заслуговують на щастя, проте ніхто не знає, як його вберегти.
Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка Федір Стригун. Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Казимир Сікорський. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.
У неділю, 12 листопада, о 12:00 запрошують на комічну оперу для дітей «Коза-дереза» Миколи Лисенка.
Як навчитись бути добрим та співчутливим? А згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога!
Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Аранжування, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк. Художник-постановник – Галина Івашків. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.
У неділю, 12 листопада, о 17:00 відбудеться комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.
«Приємно, коли народження вистави глядачі зустрічають із щирим захопленням та огортають любов’ю! Окрилена глядацькою підтримкою наша творча команда запрошує вас вкотре стати свідками перетворення понуро-дощового осіннього суботнього вечора у яскраву, гармонійну подію –кольорову мистецьку пігулку від смутку та депресії», – розповіла режисерка-постановниця Світлана Органіста.
Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний. Сценографія – Василь Бочкай. Художниця з костюмів – Ірина Ілляшенко.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
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Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться впродовж цього тижня у театрі.
У четвер, 8 листопада, о 18:00 лучан та гостей міста запрошують на концерт «Все буде Україна!». У репертуарі – народні та естрадні пісні. У дійстві візьмуть участь артисти та естрадно-симфонічний оркестр театру. Прийдіть та насолодіться неперевершеним аранжуванням мелодій та виконанням найрізноманітніших українських пісень, які кортітиме підспівувати та потому не раз переслуховувати.
Квитки на концерт та вистави можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
У суботу, 11 листопада, о 17:00 на сцені театру – драма «Безталанна» Івана Карпенка-Карого.
Любовний трикутник, в якому усі сторони заслуговують на щастя, проте ніхто не знає, як його вберегти.
Режисер-постановник – народний артист України, лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка Федір Стригун. Художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Казимир Сікорський. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.
У неділю, 12 листопада, о 12:00 запрошують на комічну оперу для дітей «Коза-дереза» Миколи Лисенка.
Як навчитись бути добрим та співчутливим? А згуртувавшись можна перемогти навіть найпідступнішого ворога!
Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Аранжування, диригент – заслужений артист України Микола Гнатюк. Художник-постановник – Галина Івашків. Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний.
У неділю, 12 листопада, о 17:00 відбудеться комедія «Шахрайки» Наталії Уварової.
«Приємно, коли народження вистави глядачі зустрічають із щирим захопленням та огортають любов’ю! Окрилена глядацькою підтримкою наша творча команда запрошує вас вкотре стати свідками перетворення понуро-дощового осіннього суботнього вечора у яскраву, гармонійну подію –кольорову мистецьку пігулку від смутку та депресії», – розповіла режисерка-постановниця Світлана Органіста.
Балетмейстер – заслужений діяч мистецтв України Володимир Замлинний. Сценографія – Василь Бочкай. Художниця з костюмів – Ірина Ілляшенко.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
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