Вандали пошкодили могили на цвинтарі у місті на Волині
Сьогодні, 11:15
Наругу над могилами на цвинтарі у Камені-Каширському на Волині скоїли невідомі зловмисники.
Про це пише ВСН.
За словами волинянки Оксани Кривдік, вандали познущалися з могили її брата і з могили, яка знаходиться поруч.
«Погляньте на цей кошмар, це наше центральне кладовище, де поховані наші ж рідні... І ось так познущались з могилки мого рідного братика Омелянчука Віталія варвари і нелюди. Інших слів просто немає і бути не може... Бог все ж бачить... Схаменіться, люди», - зазначила обурена волинянка.
Нагадаємо, група підлітків під російські пісні пошкодила громадську вбиральню на Театральному майдані Луцька.
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Про це пише ВСН.
За словами волинянки Оксани Кривдік, вандали познущалися з могили її брата і з могили, яка знаходиться поруч.
«Погляньте на цей кошмар, це наше центральне кладовище, де поховані наші ж рідні... І ось так познущались з могилки мого рідного братика Омелянчука Віталія варвари і нелюди. Інших слів просто немає і бути не може... Бог все ж бачить... Схаменіться, люди», - зазначила обурена волинянка.
Нагадаємо, група підлітків під російські пісні пошкодила громадську вбиральню на Театральному майдані Луцька.
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