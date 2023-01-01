Вандали пошкодили могили на цвинтарі у місті на Волині

Вандали пошкодили могили на цвинтарі у місті на Волині
Наругу над могилами на цвинтарі у Камені-Каширському на Волині скоїли невідомі зловмисники.

Про це пише ВСН.

За словами волинянки Оксани Кривдік, вандали познущалися з могили її брата і з могили, яка знаходиться поруч.
Вандали пошкодили могили на цвинтарі у місті на Волині

«Погляньте на цей кошмар, це наше центральне кладовище, де поховані наші ж рідні... І ось так познущались з могилки мого рідного братика Омелянчука Віталія варвари і нелюди. Інших слів просто немає і бути не може... Бог все ж бачить... Схаменіться, люди», - зазначила обурена волинянка.

Нагадаємо, група підлітків під російські пісні пошкодила громадську вбиральню на Театральному майдані Луцька.

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Теги: вандал, Волинь
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